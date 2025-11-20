Advertisement
कहां घूमने जाएं? 2025 में भारतीय मांग रहे इस App से मदद, Video दिखाकर बताता है कब, कैसे और कितने में बनेगा पूरा Trip

रिपोर्ट बताती है कि अब 88% भारतीय लोग ट्रैवल करने के लिए उत्सुक हैं. मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 शहरों के उपभोक्ताओं के सर्वे में मिला कि लोग अब यात्रा को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मान रहे हैं. भारतीय ट्रैवलर्स अब खर्च की बजाय बेहतर अनुभव, ज्यादा कम्फर्ट और वैल्यू पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:07 AM IST
नई Google–Kantar रिपोर्ट ‘Travel Rewired: Decoding The Indian Traveler’ के अनुसार भारतीय यात्रियों में घूमने का आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ गया है. रिपोर्ट बताती है कि अब 88% भारतीय लोग ट्रैवल करने के लिए उत्सुक हैं. मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 शहरों के उपभोक्ताओं के सर्वे में मिला कि लोग अब यात्रा को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मान रहे हैं. भारतीय ट्रैवलर्स अब खर्च की बजाय बेहतर अनुभव, ज्यादा कम्फर्ट और वैल्यू पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. घरेलू यात्राओं में 72% लोग लागत की चिंता कम करते हैं, जबकि 81% ज्यादा खर्च करने को तैयार रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में औसत खर्च घरेलू ट्रिप से 3.2 गुना ज्यादा पाया गया.

YouTube से मिल रही है सबसे ज्यादा प्रेरणा
रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 68% भारतीय YouTube वीडियो देखकर अपनी ट्रैवल इंस्पिरेशन लेते हैं. किसी जगह के अनुभव, व्लॉग, होटल गाइड, फूड रिव्यू या एडवेंचर वीडियो—सब कुछ YouTube के जरिए लोगों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर रहा है. यहां तक कि शॉर्ट-फॉर्म वीडियो (Shorts) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहां 40% यानी दो में से एक ट्रैवलर शॉर्ट्स से आइडिया लेता है. इसका मतलब है कि डिजिटल क्रिएटर्स की बात पर भारत में लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रैवल जर्नी का महत्वपूर्ण हिस्सा
रिपोर्ट के अनुसार ट्रैवल जर्नी के हर स्टेप—डिस्कवरी, प्लानिंग, रिसर्च, बुकिंग—सबमें डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे ज़रूरी भूमिका निभा रहे हैं. YouTube डिस्कवरी फेज़ में डॉमिनेट करता है, जहां 59% ट्रैवलर्स क्रिएटर्स को भरोसेमंद मानते हैं. बुकिंग की बात आए तो 85% लोग ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह फ्लाइट हो या होटल. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रिसर्च फेज़ के दौरान 51% लोग Google Search का इस्तेमाल गतिविधियों की जानकारी के लिए करते हैं, जबकि 46% लोग Search का इस्तेमाल होटल और स्टे ऑप्शन देखने के लिए करते हैं. मतलब, Google Search और YouTube मिलकर भारतीयों की पूरी यात्रा योजना को दिशा दे रहे हैं.

चार तरह के इंडियन ट्रैवलर्स
रिपोर्ट ने भारतीय यात्रियों को चार प्रमुख समूहों में बांटा है, लेकिन एक चीज सभी में कॉमन है—डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर भारी निर्भरता.

Memory Makers: यादगार ट्रिप चाहने वाले
यह लोग खास और अनोखे अनुभवों वाली यात्राएं चुनते हैं, जैसे संगीत कार्यक्रमों के लिए ट्रिप (gig-tripping). इनमें 71% लोग YouTube से इंस्पिरेशन लेते हैं, यानी ये लोग ट्रेंड और अनुभव दोनों को महत्व देते हैं.

Globe Trotters: लग्ज़री और कम्फर्ट पसंद करने वाले
यह ट्रैवलर्स ज्यादा बजट खर्च करने वाले होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रिप को प्लान करते समय बेहद डिटेल में रिसर्च करते हैं. इनमें 88% YouTube से क्रिएटर–आधारित जानकारी पर भरोसा करते हैं और कई दिनों तक प्लानिंग करते हैं.

Novice Travelers: नए और पहली बार ट्रिप प्लान करने वाले
ये ज्यादातर युवा हैं, जो पहली बार प्लानिंग कर रहे होते हैं. ये काफी कॉस्ट-कॉन्शियस होते हैं लेकिन फिर भी 88% लोग YouTube क्रिएटर्स की जानकारी पर निर्भर रहते हैं.

Religious Pilgrims: धार्मिक यात्राएं करने वाले ट्रैवलर्स
यह समूह बजट-फ्रेंडली होता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी खोजता है. इनमें 92% लोग YouTube वीडियो देखकर डेस्टिनेशन की विजुअल और एक्टिविटी रिसर्च करते हैं, जो सभी समूहों में सबसे अधिक है.

