ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता क्रेज, हर महीने 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे भारतीय! UPI डेटा में हुआ खुलासा

भारत में ऑनलाइन गेमिंग का शौक अब बढ़ता ही जा रहा है. भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पर जमकर खर्च भी कर रहे हैं. हाल ही में जारी UPI डेटा से पता चला है कि भारतीय हर महीने करीब 10,000 करोड़ रुपये सिर्फ गेम खेलने पर खर्च कर रहे हैं.
Trending Photos
Online Gaming: भारत में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पर जिस पैमाने पर पैसा बहा रहे हैं, उसका पहली बार खुलासा हुआ है. यह आंकड़ा पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के नए डेटा के अनुसाल साल 2025-26 के पहले चार महीनों अप्रैल-जुलाईल के बीच भारतीयों ने UPI के जरिए सिर्फ डिजिटल गेम्स पर 40,992 करोड़ रुपये खर्च किए. यह ट्रांजेक्शन हर महीने औसतन 10,000 करोड़ रुपये के बराबर है. इस आंकड़े की जानकारी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन ने दी. उन्होंने इसको लेकर कहा कि यह आंकड़ा वार्षिक आधार पर 1.2 लाख करोड़ रुपये यानीन1.2 ट्रिलियन तक भी जा सकता है, जो सेविंग और पारिवारिक बचत की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.
हर 30 में से लगभग 1 ट्रांजैक्शन गेमिंग से जुड़ा
ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि साल 2025-26 के अप्रैल-जुलाई में यूपीआई से दवाओं के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों पर खर्च किए गए कुल पेमेंट के करीब-करीब बराबर है. कुल व्यापारियों को यूपीआई भुगतान (पर्सन-टू-मर्चेंट) का 1.5% सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के लिए था, जो 27.77 लाख करोड़ रुपये के बड़े लेनेदेन से निकला. इस पेमेंट के हिसाब से देखें तो गेमिंग की हिस्सेदारी 3.4% थी, यानी हर 30 में से लगभग 1 ट्रांजैक्शन गेमिंग से जुड़ा था.
ये भी पढ़ेंः I am Not Robot नहीं, ये है साइबर ठगों का जाल! एक क्लिक करते ही फोन से चला जाएगा आपका 'कंट्रोल'
हैरानी की बात तो यह है कि गेमिंग के लेनदेन का औसत भी काफी ज्यादा बढ़ गया है. अप्रैल में ₹208 से उछलकर जुलाई में ₹287 हो गया. यह उछाल जून-जुलाई में बड़े इंटरनेशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Epic Games, Ubisoft, और Steam द्वारा यूपीआई को पेमेंट विकल्प के रूप में जोड़े जाने से जुड़ा हुआ माना जा रहा है. इससे पहले, गेमर्स के पास पेमेंट के विकल्प क्रेडिट/डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग ही थे.
हालांकि, यह डेटा सिर्फ UPI पेमेंट को बताता है. क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट जैसे दूसरे माध्यमों से होने वाला खर्च जोड़ा जाए तो भारतीयों का कुल ऑनलाइन गेमिंग खर्च इससे भी ज्यादा होने की संभावना है. यह डाटा नीति निर्माताओं के लिए परेशानी और चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर लगातार बढ़ता खर्च अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है.