/जेब में नहीं पैसा, फिर भी रईसों की तरह खरीद रहे आईफोन-लैपटॉप! जानिए क्यों भारतीयों के सिर पर चढ़ा ये बुखार

भारत में आजकल हर किसी के हाथ में प्रीमियम स्मार्टफोन और घर में तगड़ा लैपटॉप देखने को मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है? देश में गैजेट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, फिर भी लोग महंगे से महंगे फोन खरीद रहे हैं. इसकी वजह मोटी सैलरी नहीं, बल्कि EMI का बढ़ता क्रेज है. अब लोग एक बार में पूरा पैसा देने के बजाय छोटी-छोटी किश्तों में पेमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए अब दुकानदार कंपनियों से 36 महीने यानी पूरे 3 साल की नो-कॉस्ट EMI स्कीम शुरू करने की मांग कर रहे हैं.
दुनियाभर में मेमोरी और दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स की कमी के कारण स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाना महंगा हो गया है. इसके साथ ही लोग अब सस्ते फोन छोड़कर महंगे और अच्छे फीचर्स वाले फोन पसंद कर रहे हैं. इस वजह से मार्केट में गैजेट्स की औसत कीमत काफी बढ़ गई है. कई प्रीमियम फोन की कीमत तो अब 1 लाख रुपये के पार जा चुकी है. इतनी बड़ी रकम एक बार में देना हर किसी के बस की बात नहीं है.
कीमतें बढ़ने के कारण अब भारतीय ग्राहक फाइनेंस और EMI का सहारा ले रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल तक सिर्फ 20% लोग ही EMI पर फोन खरीदते थे, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 45% तक पहुंच गया है. काउंटरपॉइंट रिसर्च का कहना है कि मार्केट में बिकने वाले करीब 44% स्मार्टफोन अब किसी न किसी फाइनेंस ऑफर या EMI स्कीम के जरिए खरीदे जा रहे हैं.
सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि लैपटॉप की बिक्री में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है. आसुस (ASUS) इंडिया के मुताबिक, उनके लैपटॉप की EMI पर बिक्री 20% से बढ़कर करीब 40% हो गई है. कंपनी का कहना है कि ग्राहक अब कुल कीमत देखने के बजाय यह देखते हैं कि उन्हें हर महीने कितना पैसा देना है. जो ग्राहक पहले 40,000 रुपये नकद देकर लैपटॉप खरीदते थे, वे अब EMI की मदद से 80,000 रुपये का प्रीमियम लैपटॉप आसानी से खरीद रहे हैं.
फिलहाल मार्केट में 18 और 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI ही ज्यादा मिलती है. लेकिन फोन की कीमतें 1 लाख से ऊपर जाने के कारण रिटेलर्स चाहते हैं कि कंपनियां अब 36 महीने यानी 3 साल का प्लान लेकर आएं. दुकानदारों का मानना है कि अगर किश्त की अवधि 24 से बढ़ाकर 36 महीने कर दी जाएगी, तो हर महीने जाने वाली किश्त में करीब 2,000 रुपये की कमी आएगी. इससे आम लोगों के लिए महंगा फोन खरीदना और भी आसान हो जाएगा.
व्यापारिक संगठनों का कहना है कि 36 महीने की स्कीम से कंपनियों को बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा. लेकिन इससे उनकी बिक्री में इतनी भारी बढ़ोतरी होगी कि उनका मुनाफा और बढ़ जाएगा. भारत का स्मार्टफोन बाजार अब पूरी तरह से प्रीमियम होने की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में अगर 36 महीने की नो-कॉस्ट EMI आती है, तो यह देश के मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी और मार्केट में महंगे गैजेट्स की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ देगी.