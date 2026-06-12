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जेब में नहीं पैसा, फिर भी रईसों की तरह खरीद रहे आईफोन-लैपटॉप! जानिए क्यों भारतीयों के सिर पर चढ़ा ये बुखार

बढ़ती महंगाई और महंगे स्मार्टफोन-लैपटॉप के बीच भारतीय अब कैश छोड़कर EMI का रास्ता चुन रहे हैं. रिटेलर्स अब कंपनियों से 36 महीने की नो-कॉस्ट EMI स्कीम लाने की मांग कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को हर महीने कम पैसे देने पड़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:19 AM IST
जेब में नहीं पैसा, फिर भी रईसों की तरह खरीद रहे आईफोन-लैपटॉप! जानिए क्यों भारतीयों के सिर पर चढ़ा ये बुखार
Image Credit: महंगे स्मार्टफोन-लैपटॉप के बीच भारतीय अब कैश छोड़कर EMI का रास्ता चुन रहे हैं.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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