Google से पहले भारत में कौन था इंटरनेट का 'बादशाह'? 90s में यहां बनती थी Mail ID और ऐसे मिलती थीं ताजा खबरें

Internet Revolution In India Before Google: आज अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो सबसे पहले हम Google पर सर्च करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत गूगल से नहीं हुई थी. 90 के दशक के आखिरी सालों में जब डायल-अप कनेक्शन और कंप्यूटर पहली बार घरों तक पहुंचे थे, तब भारतीय यूजर्स एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया में कदम रख रहे थे जहां गूगल का नाम निशान तक नहीं था.

यह भी पढ़ें: चोरी हुए फोन को तुरंत करें ट्रैक, ये सरकारी वेबसाइट वापस दिलाएगी आपका डिवाइस, जानें सबसे आसान तरीका

Google से पहले कौन थे इंटरनेट के बादशाह

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में 90 के दशक में जब इंटरनेट नया-नया था, तब इंडियन यूजर्स के लिए ऑनलाइन दुनिया की शुरुआत Rediff.com और Yahoo से शुरू हुई थी. ये केवल सर्च इंजन नहीं थे, बल्कि पूरे इंटरनेट के गेटवे माने जाते थे.

Rediff और Yahoo! का दौर

लोग अपनी पहली ईमेल आईडी Rediff Mail पर बनाते थे. इसी पोर्टल पर क्रिकेट स्कोर, ताजा खबरें और जानकारी खोजने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल होता था. उस दौर में Yahoo! दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल था और ज्यादातर भारतीय यूजर्स इसी पर डिपेंड थे. जो लोग टेक्नोलॉजी में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, वे AltaVista जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते थे. यह तेज और बेहतर सर्च रिजल्ट देने के लिए जाना जाता था.

उस दौर में इंटरनेट से जुड़ना कितना मुश्किल था?

90 के दशक में इंटरनेट इस्तेमाल करना आसान नहीं था. डायल-अप कनेक्शन को कनेक्ट होने में अक्सर एक मिनट से ज्यादा समय लग जाता था. धीमी स्पीड की वजह से यूजर्स ऐसी वेबसाइट पसंद करते थे जो एक ही पेज पर ज्यादा जानकारी दें ताकि बार-बार पेज लोड न करना पड़े. शुरुआती सर्च इंजन ज्यादातर सही जानकारी नहीं दे पाते थे. वेबसाइट्स एड्स से भरी होती थीं, जिससे जरूरी जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल होता था.

यह भी पढ़ें: कड़कड़ाती ठंड होगी गुल! ₹800 से कम में मिल रहे हैं पावरफुल Room Heater, बिजली बिल भी आएगा कम

Google की एंट्री और क्रांति की लहर

साल 2000 के आस-पास Google ने बाजार में धमाकेदार एंट्री मारी और इसने सब कुछ बदल दिया. गूगल का इंटरफेस बाकी पोर्टल्स से बिल्कुल अलग था एकदम सादा, कोई विज्ञापन नहीं सिर्फ सर्च पर ध्यान देने वाला. Google की सबसे बड़ी पावर उसका PageRank Algorithm था. यह टेक्नोलॉजी इतनी सही थी कि लोगों को यह किसी जादू से कम नहीं लगी. यह हमेशा सबसे सही रिजल्ट दिखाता था. धीरे-धीरे समय के साथ इंडियन यूजर्स Yahoo! या Rediff पर जाने के बजाय डायरेक्ट Google पर जाने लगे और यहीं से इंटरनेट की असल क्रांति शुरू हुई.