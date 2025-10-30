Advertisement
trendingNow12981571
Hindi Newsटेक

Google से पहले भारत में कौन था इंटरनेट का 'बादशाह'? 90s में यहां बनती थी Mail ID और ऐसे मिलती थीं ताजा खबरें

Internet In India Before Google: क्या आप जानते हैं कि हर जानकारी जानने के लिए सबसे पहले दिमाग में आने वाला Google भारत में इंटरनेट शुरू करने वाला नहीं था. आइए जानते हैं कौन था वह असली खिलाड़ी जिसने Google से पहले देश में इंटरनेट की क्रांति लाई? यह दिलचस्प जानकारी आपको हैरान कर देगी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google से पहले भारत में कौन था इंटरनेट का 'बादशाह'? 90s में यहां बनती थी Mail ID और ऐसे मिलती थीं ताजा खबरें

Internet Revolution In India  Before Google: आज अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो सबसे पहले हम Google पर सर्च करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत गूगल से नहीं हुई थी. 90 के दशक के आखिरी सालों में जब डायल-अप कनेक्शन और कंप्यूटर पहली बार घरों तक पहुंचे थे, तब भारतीय यूजर्स एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया में कदम रख रहे थे जहां गूगल का नाम निशान तक नहीं था.

यह भी पढ़ें: चोरी हुए फोन को तुरंत करें ट्रैक, ये सरकारी वेबसाइट वापस दिलाएगी आपका डिवाइस, जानें सबसे आसान तरीका

Google से पहले कौन थे इंटरनेट के बादशाह  

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में 90 के दशक में जब इंटरनेट नया-नया था, तब इंडियन यूजर्स के लिए ऑनलाइन दुनिया की शुरुआत Rediff.com और Yahoo से शुरू हुई थी. ये केवल सर्च इंजन नहीं थे, बल्कि पूरे इंटरनेट के गेटवे माने जाते थे.

Rediff और Yahoo! का दौर
लोग अपनी पहली ईमेल आईडी Rediff Mail पर बनाते थे. इसी पोर्टल पर क्रिकेट स्कोर, ताजा खबरें और जानकारी खोजने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल होता था. उस दौर में Yahoo! दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल था और ज्यादातर भारतीय यूजर्स इसी पर डिपेंड थे. जो लोग टेक्नोलॉजी में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, वे AltaVista जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते थे. यह तेज और बेहतर सर्च रिजल्ट देने के लिए जाना जाता था.

उस दौर में इंटरनेट से जुड़ना कितना मुश्किल था?
90 के दशक में इंटरनेट इस्तेमाल करना आसान नहीं था. डायल-अप कनेक्शन को कनेक्ट होने में अक्सर एक मिनट से ज्यादा समय लग जाता था. धीमी स्पीड की वजह से यूजर्स ऐसी वेबसाइट पसंद करते थे जो एक ही पेज पर ज्यादा जानकारी दें ताकि बार-बार पेज लोड न करना पड़े. शुरुआती सर्च इंजन ज्यादातर सही जानकारी नहीं दे पाते थे. वेबसाइट्स एड्स से भरी होती थीं, जिससे जरूरी जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल होता था.

यह भी पढ़ें: कड़कड़ाती ठंड होगी गुल! ₹800 से कम में मिल रहे हैं पावरफुल Room Heater, बिजली बिल भी आएगा कम

Google की एंट्री और क्रांति की लहर 

साल 2000 के आस-पास Google ने बाजार में धमाकेदार एंट्री मारी और इसने सब कुछ बदल दिया. गूगल का इंटरफेस बाकी पोर्टल्स से बिल्कुल अलग था एकदम सादा, कोई विज्ञापन नहीं सिर्फ सर्च पर ध्यान देने वाला. Google की सबसे बड़ी पावर उसका PageRank Algorithm था. यह टेक्नोलॉजी इतनी सही थी कि लोगों को यह किसी जादू से कम नहीं लगी.  यह हमेशा सबसे सही रिजल्ट दिखाता था. धीरे-धीरे समय के साथ इंडियन यूजर्स Yahoo! या Rediff पर जाने के बजाय डायरेक्ट Google पर जाने लगे और यहीं से इंटरनेट की असल क्रांति शुरू हुई.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

googleYAHOORediff

Trending news

मुंबई के स्टूडियो में एक शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते दिखे
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में एक शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते दिखे
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात