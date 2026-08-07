/Gen Z को रिझाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान, Instagram के बाद अब Snapchat पर विदेश मंत्रालय की नई शुरुआत!

भारत सरकार अब युवाओं से सीधे उनके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए एक नया और अनोखा कदम उठा रही है. देश का विदेश मंत्रालय (MEA) अब आधिकारिक तौर पर Snapchat पर शामिल हो चुका है. Gen Z यानी आज के युवाओं के बीच सोशल मीडिया का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है, और सरकार इसी ट्रेंड का फायदा उठाकर अपनी बात उन तक सीधे पहुंचाना चाहती है.
विदेश मंत्रालय ने हाल ही में Snapchat पर अपना ऑफिशियल अकाउंट शुरू करके सबको चौंका दिया है. ऐसा कदम उठाने वाले मंत्रालयों में विदेश मंत्रालय सबसे आगे निकल गया है. युवाओं के बीच Snapchat बेहद लोकप्रिय है, और अब मंत्रालय इसी के जरिए युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करेगा.
यह नया कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा था. PM मोदी ने मंत्रियों को सलाह दी थी कि वे सिर्फ सरकारी योजनाओं के अपडेट देने तक सीमित न रहें. वे Reels और शॉर्ट वीडियो के जरिए युवाओं से ऐसी भाषा में बात करें, जो उन्हें अपनी लगे.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे विदेश मंत्रालय को Snapchat पर फॉलो करें. जायसवाल ने वादा किया है कि इस अकाउंट पर देश और विदेश से जुड़ी विशेष स्टोरीज़ और नए अपडेट्स प्लेटफॉर्म के हिसाब से शेयर किए जाएंगे.
सरकार की नजर केवल Snapchat पर ही नहीं है, बल्कि Instagram पर भी काफी जोर दिया जा रहा है. PM मोदी का मानना है कि केवल प्रेस रिलीज जारी करने का जमाना अब चला गया है. अब लोगों से जुड़ने के लिए एक दोतरफा और संवादात्मक तरीका अपनाना जरूरी हो गया है, ताकि बात किसी सरकारी लेटर जैसी न लगे.
सोशल मीडिया की इस ताकत को हाल ही में हुए NEET परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों के दौरान देखा गया था. उस दौरान युवाओं ने अपनी बात रखने और एकजुट होने के लिए Instagram Reels और Memes का जमकर इस्तेमाल किया था. सरकार समझ चुकी है कि युवाओं की आवाज और उनका समय अब सोशल मीडिया पर ही बीतता है.
विदेश मंत्रालय का Snapchat पर आना एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. सरकार अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए डिजिटल माध्यमों को अपना रही है. युवाओं के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर जाकर सरकार न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, बल्कि नई पीढ़ी के साथ अपने तालमेल को और भी मजबूत बना रही है.