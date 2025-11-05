कौन बचाएगा IT प्रोफेशनल्स को? 2 लाख नौकरियां गईं, थरूर बोले- 5 लाख पर और गिरेगी गाज! अगर AI...

AI Impact on Indian IT: भारत के आईटी सेक्टर पर मंडरा रहा है गहरा संकट! साल 2025 में अब तक दो लाख से ज्यादा टेक प्रोफेशनल्स की नौकरियां जा चुकी हैं और हालात और खराब होते दिख रहे हैं. इसी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चेतावनी दी है कि अगर बिजनेस में सुधार नहीं हुआ तो लगभग 5 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरी पर गाज गिर सकती है. शशि थरूर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश का सॉफ्टवेयर उद्योग मंदी, ऑटोमेशन और ग्लोबल डिमांड घटने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है.

2 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है नौकरी

आईटी सेक्टर में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. 2025 में अब तक 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है. थरूर ने द हिंदू में लिखे अपने लेख में कहा कि इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच सकता है. यह छंटनी बड़े पैमाने पर नए रिक्रूट्स की नहीं, बल्कि मिड-लेवल, सीनियर मैनेजमेंट, डिलीवरी रोल्स और डेवलपर पदों पर होगी, जिनकी जगहें चुपचाप खाली छोड़ दी जा रही हैं.

यहां तक कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने भी भारत में अपने लगभग 3.2% कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लिया है, जो मुख्य रूप से मिड और सीनियर लेवल पर है. थरूर ने बताया कि यह ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि Amazon और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों में भी दिख रहा है.

क्यों हो रही है इतनी बड़ी छंटनी?

थरूर के मुताबिक बड़े पैमाने पर हो रही ये छंटनियां आईटी बिजनेस मॉडल में आ रहे बड़े बदलाव का संकेत हैं:

AI का बढ़ता प्रभाव

पुराने IT मॉडल जो सस्ते इंजीनियर्स को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए नियुक्त करने पर निर्भर था अब खत्म हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग, और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन ने कई रूटीन टेक्निकल कामों को ऑटोमेट कर दिया है.

क्लाइंट बजट में कटौती

अमेरिका और यूरोप में आर्थिक अनिश्चितता की वजह से क्लाइंट्स ने IT खर्चों में भी बड़ी कटौती की है. अब वे बड़ी टीमें नहीं, बल्कि छोटी, स्पेशलाइज्ड टीमें चाहते हैं.

आउटसोर्सिंग मॉडल पुराना हुआ

भारत का पुराना आउटसोर्सिंग मॉडल, हजारों इंजीनियर्स को हायर करो और उन्हें बेसिक कोडिंग सिखाकर क्लाइंट्स को दो, अब पुराना हो चुका है. क्लाइंट्स को अब कोडर्स की सेना नहीं, बल्कि साइबरसिक्योरिटी, क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर और जनरेटिव AI जैसी नई टेक्नोलॉजी के समाधान चाहिए.

AI को सीखना बहुत जरूरी

थरूर ने साफ कर दिया है कि भारत की आईटी वर्कफोर्स में स्किल मिसमैच सामने आ गया है. इसको लेकर शशि ने सुझाव दिया है कि छात्रों को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और प्रोडक्ट थिंकिंग जैसे नए स्किल सीखने होंगे. इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों को सिलेबस बदलना होगा.

