/आखिर क्यों एक झटके में ब्लॉक कर दिए गए 47,00,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स? इंडोनेशिया के इस कदम से चौंक गई दुनिया!

Indonesia Social Media Ban: क्या आप सोच सकते हैं कि एक झटके में इंटरनेट से लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हो जाएं? डिजिटल दुनिया में इस समय कुछ ऐसा ही हुआ है. बच्चों को स्मार्टफोन और रील्स की खतरनाक लत से बचाने के लिए इंडोनेशिया ने बड़ा फैसला ले लिया है. इंडोनेशिया सरकार के एक्शन में आते ही TikTok और YouTube जैसी दिग्गज कंपनियों को बैकफुट पर आना पड़ा है और देश में देखते ही देखते 47 लाख से ज्यादा बच्चों के अकाउंट्स हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं.
इंडोनेशिया के आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स TikTok और YouTube ने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के करीब 47 लाख अकाउंट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया है. इंडोनेशिया की संचार और डिजिटल मंत्री मेउत्या हाफिद ने इस कार्रवाई को लेकर घोषणा की. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ TikTok ने 41 लाख अकाउंट्स हटाए हैं, वहीं YouTube ने करीब 6 लाख अकाउंट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया है.
यह पूरी कार्रवाई इंडोनेशिया के नए सरकारी नियम PP Tunas के तहत किया गया है. इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग जैसे इंटरनेट पर डराना-धमकाना, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिाय की लत से बचाना है.
इस नियम के तहत YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live और Roblox जैसी बड़ी कंपनियों को हाई-अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बंद करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं.
TikTok
अप्रैल महीने से ही धीरे-धीरे अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, जो जून के अंत तक बढ़कर 41 लाख तक पहुंच गया.
YouTube
कम उम्र के अकाउंट्स को हटाने के साथ-साथ बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है. हालांकि, अकाउंट बंद करने से पहले यूजर्स को अपना डेटा डाउनलोड करने का कंपनी ने मौका दिया.
Meta
मेटा ने भी सरकार के इस नियम का पालन करने के संकेत दिए हैं.
बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला इंडोनेशिया पहला एशिया का देश बन गया है. इससे पहले साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था. ब्रिटेन भी अब गेमिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग ऐप्स पर ऐसे ही बैन लगाने की तैयार कर रहा है.
जहां एक ओर पैरेंट्स और डॉक्टर इस फैसले से बेहद खुश हैं क्योंकि इससे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होगा और वे मेंटल स्ट्रेस से बचेंगे, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नुकसान भी बताए जा रहे हैं. जानकारों का मानना है कि बच्चे अब इंटरनेट चलाने के लिए चोर रास्ता यानी VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, जो बच्चे YouTube से पढ़ाई-लिखाई की चीजें सीखते थे, उन्हें भी अब परेशानी होगी.
इंडोनेशिया का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है. अब देखना यह है कि क्या भारत समेत दुनिया के अन्य देश भी बच्चों को 'रील्स' और 'शॉर्ट्स' की लत से बचाने के लिए ऐसा कोई सख्त कानून लाते हैं या नहीं.
ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू कर चुका है. मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लागू किया है. इसके साथ ही फ्रांस, तुर्किये, स्पेन, ग्रीस, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू करने की तैयारी में हैं.