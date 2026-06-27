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आखिर क्यों एक झटके में ब्लॉक कर दिए गए 47,00,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स? इंडोनेशिया के इस कदम से चौंक गई दुनिया!

Indonesia Social Media Ban: इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. इंडोनेशिया सरकार ने बच्चों को रील्स और स्मार्टफोन की खतरनाक लत से बचाने के लिए बड़ा एक्शन ली है. नए कानून के तहत सरकार ने YouTube समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के करीब 47 लाख अकाउंट्स हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:02 PM IST
आखिर क्यों एक झटके में ब्लॉक कर दिए गए 47,00,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स? इंडोनेशिया के इस कदम से चौंक गई दुनिया!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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