गैस खत्म होने का डर! भारतीयों ने 4 दिन में खरीद डाले 5 लाख इंडक्शन, कई कंपनियों ने लगाया Out Of Stock का बोर्ड

Amazon पर एक ही दिन में 1.34 लाख से ज्यादा इंडक्शन बिके. Amazon पर इंडक्शन बेचने वाली 100 में से 70 कंपनियों का स्टॉक खत्म हो गया है. बिक्री में Pigeon (30,014 यूनिट) और Prestige (29,878 यूनिट) सबसे आगे रहे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:14 AM IST
हाल के दिनों में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव बताया जा रहा है. इस स्थिति का असर अब भारतीय बाजार में भी दिखने लगा है. लोग गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चिंतित हैं और इसी कारण वे खाना बनाने के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं. यही वजह है कि इंडक्शन कुकटॉप यानी इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग अचानक तेजी से बढ़ गई है. खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन चूल्हों की बिक्री में बड़ा उछाल देखा जा रहा है.

एक दिन में 1 लाख से ज्यादा इंडक्शन की बिक्री
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में करीब 1.34 लाख से ज्यादा इंडक्शन कुकटॉप बिक गए. यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि सामान्य तौर पर पूरे महीने में लगभग 1.80 लाख इंडक्शन चूल्हे बिकते हैं. यानी जिस बिक्री को होने में आमतौर पर एक महीना लगता था, अब लगभग उतनी बिक्री कुछ ही दिनों में होती दिखाई दे रही है. इससे साफ है कि लोगों के बीच इंडक्शन कुकटॉप को लेकर अचानक दिलचस्पी काफी बढ़ गई है.

चार दिनों में 5 लाख से ज्यादा इंडक्शन बिके
पिछले चार दिनों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी दिलचस्प नजर आती है. Amazon के अलावा अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मिलाकर करीब 5 लाख से ज्यादा इंडक्शन कुकटॉप ऑनलाइन बिक चुके हैं. यह संख्या बताती है कि लोग तेजी से गैस के विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हों को अपनाने लगे हैं. बढ़ती मांग के कारण कई ब्रांड्स को अपने स्टॉक को जल्दी-जल्दी भरना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर स्टॉक खत्म होने की खबरें सामने आ रही हैं.

कई कंपनियों का स्टॉक हुआ खत्म
इंडक्शन कुकटॉप बेचने वाली कंपनियों के लिए यह अचानक बढ़ी मांग एक बड़ी चुनौती बन गई है. जानकारी के मुताबिक Amazon पर इंडक्शन बेचने वाली करीब 100 कंपनियों में से लगभग 70 कंपनियों का स्टॉक खत्म हो चुका है. यानी ग्राहकों की मांग इतनी तेज है कि कंपनियां सप्लाई बनाए रखने में मुश्किल महसूस कर रही हैं. कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स तो कुछ ही घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं.

इन ब्रांड्स की रही सबसे ज्यादा बिक्री
इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री के आंकड़ों में कुछ ब्रांड्स सबसे आगे नजर आए हैं. इनमें पिजन और प्रेस्टीज जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स टॉप पर रहे. एक दिन के डेटा के अनुसार पिजन के करीब 30,014 यूनिट बिके, जबकि प्रेस्टीज के लगभग 29,878 यूनिट की बिक्री हुई. इसके अलावा फिलिप्स के 15,018 यूनिट बिके. केंट के 7,657 यूनिट और मिल्टन के करीब 4,736 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई. वहीं एलेन और केडलेक जैसे ब्रांड्स के भी चार हजार से ज्यादा यूनिट बिके. ये सभी आंकड़े Amazon पर एक दिन में हुई बिक्री के बताए जा रहे हैं.

सर्च और ऑर्डर में आई तेज बढ़ोतरी
ई-कॉमर्स कंपनियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन चूल्हों की सर्च और ऑर्डर दोनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. Amazon डिजिटल सेंटर, सूरत के बिजनेस हेड संदीप काथिरिया के अनुसार लोगों में इंडक्शन कुकटॉप को लेकर अचानक रुचि बढ़ी है. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में इंडक्शन कुकटॉप की मांग और भी बढ़ सकती है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस का बाजार और बड़ा हो सकता है.

क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी खत्म हुआ स्टॉक
इंडक्शन चूल्हों की बढ़ती मांग का असर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिला है. कई शहरों में Blinkit जैसे क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन कुकटॉप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं. इसका मतलब है कि न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बल्कि फास्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी ग्राहकों की मांग काफी ज्यादा है. अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले दिनों में इंडक्शन कुकटॉप की सप्लाई बढ़ाने के लिए कंपनियों को अपने प्रोडक्शन में भी तेजी लानी पड़ सकती है.

