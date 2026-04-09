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Induction में क्यों नहीं बन पाती रोटियां? क्या इसका भी कोई जुगाड़ है? जान लीजिए, बचेगा खूब टाइम

Why Roti Fails on Induction: गैस सिलेंडर समस्या के डर से आज के समय में बहुत से लोग LPG के विकल्प के रूप में इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं. इसमें दाल-सब्जी तो आसानी से पक जाती है, लेकिन जब बात रोटी बनाने की आती है तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं. इंडक्शन पर रोटी या तो जल जाती है या फिर सही से पकती नहीं है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि इंडक्शन की बनावट और काम करने का तरीके के कारण होता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:51 AM IST
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Induction में क्यों नहीं बन पाती रोटियां? क्या इसका भी कोई जुगाड़ है? जान लीजिए, बचेगा खूब टाइम

Induction Roti Making Issues: मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण दुनिया भर में LPG संकट जैसी स्थिति देखी गई. भारत में भी गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता देखने को मिली. ऐसे में लोग किचन में गैस सिलेंडर के विकल्प के रूप में इंडक्शन को अपनाने लगे. किचन में लोगों ने गैस चूल्हों के विकल्प के रूप में इंडक्शन कुकटॉप तो अपना लिए, लेकिन रोटियों के मामले में आज भी इंडक्शन चूल्हा फेल ही साबित होता है. हर बार जब हम इंडक्शन पर तवा रखकर रोटी फुलाने की कोशिश करते हैं, तो या तो रोटी कच्ची रह जाती है या फिर तवा पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, इसलिए इंडक्शन पर कुकटॉप पर रोटी नहीं बन पाती है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब दूसरी चीजें इंडक्शन पर पक जाता है तो आखिर रोटी क्यों नहीं बन पाती है?

इंडक्‍शन पर रोटी नहीं बन पाती है, इसके पीछे की बड़ी वजह है इंडक्शन की टेक्नोलॉजी. इंडक्शन पर रोटी न बनने के पीछे कई अन्य भी कारण हैं जिन वजहों से इंडक्‍शन पर रोट‍ियां नहीं बन पातीं. इसके साथ ही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सबसे प्रमुख है और इसी पर इंडक्शन पर काम करता है.

फिजिक्स के इस नियम पर चलता है इंडक्शन

फिजिक्स की दुनिया में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है. आईआईटी कानपुर की SATHEE वेबसाइट के मुताबिक फैराडे का पहला नियम कहता है कि बिजली कब पैदा होगी? अगर आप किसी तार की कुंडली के पास चुंबक को हिलाते हैं या फिर चुंबर के पास तार का हिलाते हैं, ऐसा करने से तार में बिजली दौड़ने लगती है. वहीं फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि तार में पैदा होने वाली बिजली कितनी होगी. आज के समय में भी जनरेटर, इंडक्शन चूल्हा और ट्रांसफार्मर भी इसी नियम पर काम करता है. इंडक्‍शन चूल्‍हें में चुंबक की जगह पर बिजली से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, जो बर्तन में करंट पैदा करके उसे हीट करता है.

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ये है सबसे बड़ा कारण

इंडक्शन पर रोटी ठीक से न बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सीधी आग का न होना. यह टेक्नोलॉजी बर्तन के अंदर करंट पैदा करके उसे गर्म करती है, जैसा कि फैराडे के नियम से समझा जा सकता है. रोटी को फुलाने के लिए सीधे फ्लेम की जरूरत होती है इसलिए इंडक्शन पर वह सही तरह से नहीं फूल पाती. इंडक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए काम करता है, इसमें आग नहीं जलती, यही वजह है कि रोटी बनाना मुश्किल होता है.

ये भी है एक कारण

फैराडे के नियम से पता चलता है कि इंडक्‍शन, सीधे बर्तन के उस हिस्‍से को गर्म करता है जिससे वह जुड़ा होता है. यानी किसी बर्तन का बेस गर्म होता है. रोटी फुलाने के लिए हीट का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन होना जरूरी है. हीट ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन होने से ही रोटी के चारों तरफ गर्म हवा बनेगी. इंडक्‍शन में तवा सिर्फ नीचे से गर्म होता है. उसमें रोटी डालने पर वह सिर्फ पक जाएगी या जल जाएगी, लेकिन बन नहीं पाएगी.

तवे की बनावट भी है एक समस्या

इंडक्शन पर वही बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके बेस चपटा हो, लेकिन तवे का बेस पूरी तरह से चपटा नहीं होता है, बात करें इंडक्शन तवे का तो, भले ही इंडक्शन तवे का बेस चपटा होता है तो इसके किनारे इंडक्शन के गोल घेरे से बाहर होते हैं इस वजह से आंच ठीक से नहीं पहुंचती है, जिससे ठीक से रोटी नहीं बन पाती है.

(ये भी पढे़ंः लड़कियों के लिए वरदान बनेगा WhatsApp का ये नया फीचर, अनजान लोगों को नहीं दिखेगा नंबर)

क्या है इसका उपाय?

इस समस्या का कोई पक्का समाधान फिलहाल अभी नहीं है. हालांकि लोग जुगाड़ के रूप में इंडक्शन पर चलने वाले रोटी मेकर या स्टील ग्रिल का इस्तेमाल करते हैं. ये उपकरण रोटी बनाने में कुछ हद तक मदद करते हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन इंफ्रारेड चूल्हे पर ज्यादा बेहतर रहता है. इंडक्शन पर रोटी बन तो जाती है लेकिन उसमें वह स्वाद और एहसास नहीं मिलता जो गैस चूल्हे पर बनी रोटी में होता है.

(ये भी पढ़ेंः फाइटर जेट में भी होता है घर जैसा AC? हैरान कर देगी आसमान में पायलट को ठंडक देने...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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