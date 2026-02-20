Advertisement
trendingNow13116235
Hindi NewsटेकChatGPT और Gemini से पंगा लेने आया देसी Sarvam AI! जानिए कैसे करें डाउनलोड और क्या है टॉप फीचर्स

ChatGPT और Gemini से पंगा लेने आया देसी Sarvam AI! जानिए कैसे करें डाउनलोड और क्या है टॉप फीचर्स

Sarvam AI सीधे तौर पर ChatGPT और Gemini को चुनौती देता नजर आ रहा है. Indus ऐप फिलहाल Apple App Store और Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा Indus की वेबसाइट भी लाइव है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ChatGPT और Gemini से पंगा लेने आया देसी Sarvam AI! जानिए कैसे करें डाउनलोड और क्या है टॉप फीचर्स

भारत का होमग्रोन एआई स्टार्टअप Sarvam AI इन दिनों तेजी से चर्चा में है. कंपनी ने एआई की दुनिया में बड़ा कदम उठाते हुए अपने दो बड़े लैंग्वेज मॉडल खुद से तैयार किए हैं. अब कंपनी ने चुपचाप अपना नया एआई चैट ऐप ‘Indus’ लॉन्च कर दिया है, जो सीधे तौर पर ChatGPT और Gemini को चुनौती देता नजर आ रहा है. Indus ऐप फिलहाल Apple App Store और Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा Indus की वेबसाइट भी लाइव है, हालांकि हर यूजर को तुरंत एक्सेस नहीं मिल रहा है.

भारतीय यूजर्स के लिए खास डिजाइन
Indus को एक एआई असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया है, जिसे खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह पूरी तरह भारत में बनाया गया है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर “हर भारतीय भाषा” में एआई से बातचीत कर सकते हैं. इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान भाषा बदलने की सुविधा भी दी गई है. यानी आप एक ही चैट में अंग्रेजी से हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में आसानी से स्विच कर सकते हैं. यह फीचर भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है, जहां अलग-अलग राज्यों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं.

वॉयस कमांड और वेब सर्च की सुविधा
Indus ऐप में वॉयस कमांड सपोर्ट भी दिया गया है. यानी आप टाइप करने के बजाय बोलकर भी सवाल पूछ सकते हैं. एआई आपके सवालों का जवाब वेब सर्च या गहरी रिसर्च के जरिए देगा. इस तरह यह ऐप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइल अपलोड और डॉक्युमेंट एडिटिंग की सुविधा
ऐप की लिस्टिंग के मुताबिक Indus में एआई एजेंट्स का सपोर्ट भी मिल सकता है. यानी यूजर कुछ काम ऑटोमेट कर सकेंगे. इसके अलावा ऐप के अंदर ही डॉक्युमेंट लिखने और एडिट करने की सुविधा दी जा सकती है. यूजर इमेज, पीडीएफ और अन्य फाइलें अपलोड कर सकते हैं. एआई उन फाइलों का विश्लेषण करके संबंधित सवालों के जवाब दे सकेगा. यह फीचर खासतौर पर छात्रों, रिसर्चर्स और ऑफिस यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

किस एआई मॉडल पर आधारित है Indus?
कंपनी ने यह साफ तौर पर नहीं बताया है कि Indus ऐप किस एआई मॉडल पर आधारित है. हालांकि हाल ही में India AI Impact Summit 2026 के दौरान Sarvam ने अपने दो बड़े फाउंडेशन मॉडल – Sarvam-30B और Sarvam-105B – पेश किए थे. ये दोनों बड़े लैंग्वेज मॉडल पूरी तरह भारत में विकसित किए गए हैं. संभावना है कि Indus ऐप इन्हीं मॉडलों पर आधारित हो.

कैसे करें डाउनलोड और इस्तेमाल?
यूजर्स Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर Indus ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट के जरिए भी इसे एक्सेस किया जा सकता है. फिलहाल अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर वेरिफिकेशन जरूरी है और एक वेटलिस्ट भी चल रही है. जिनके पास इनवाइट कोड है, वे इस वेटलिस्ट को स्किप कर सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Sarvam Indus AI appIndus AI download

Trending news

तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान