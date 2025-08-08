20 हजार से कम में आया Infinix का गेमिंग स्मार्टफोन, 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलेंगे दमदार फीचर्स

Infinix ने भारत में अपना नया बजट-फ्रेंडली गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है – Infinix GT 30 5G+. यह फोन कंपनी के Cyber Mecha Design 2.0 के साथ आता है और पीछे व्हाइट LED लाइटिंग दी गई है, जो इसे गेमिंग फील देती है. इसके साथ GT Shoulder Triggers भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल गेमिंग कंट्रोल या कस्टम फंक्शन सेट करने के लिए किया जा सकता है.

Infinix GT 30 5G+: कीमत और उपलब्धता

इस स्मार्टफोन का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट ₹19,499 में और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट ₹20,999 में मिलेगा. यह तीन रंगों में लॉन्च हुआ है – Blade White, Cyber Green और Pulse Blue. फोन की बिक्री 14 अगस्त से Flipkart और देशभर के ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी.

डिस्प्ले और डिजाइन

Infinix GT 30 5G+ में 6.78-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ आता है. इसकी ब्राइटनेस 4,500 nits तक जाती है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखेगा. फोन में 2,160Hz टच सैंपलिंग रेट, 2,304Hz PWM डिमिंग और TÜV Rheinland Eye Care Certification भी है, जिससे आंखों पर कम असर पड़ता है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दी गई है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट है, जो 8GB LPDDR5X RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है. बैटरी 5,500mAh की है, जो 45W फास्ट चार्जिंग, 10W रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट करती है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें XOS 15 (Android 15 बेस्ड) मिलता है. कंपनी 2 बड़े OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा कर रही है.

गेमिंग फीचर्स

गेमर्स के लिए फोन में GT Shoulder Triggers हैं, जिन्हें गेमिंग कंट्रोल, कैमरा शटर या वीडियो प्लेबैक के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है. यह BGMI में 90fps तक सपोर्ट करता है और XBoost AI Enhancements जैसे Magic Voice Changer, Zone Touch Master और Esports Mode के साथ आता है. फोन में 6-लेयर 3D वेपोर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे गेमिंग के दौरान गर्मी कम होती है.

AI और अन्य फीचर्स

फोन में Folax AI Voice Assistant, AI Note, AI Gallery, और AI Writing Assistant जैसे फीचर्स हैं. साथ ही, Google Circle to Search सपोर्ट भी मौजूद है.

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, UltraLink कनेक्टिविटी, और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है.

फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित है.

FAQs

Q1. Infinix GT 30 5G+ की कीमत कितनी है?

A1. इसका 8GB+128GB वेरिएंट ₹19,499 और 8GB+256GB वेरिएंट ₹20,999 का है.

Q2. यह फोन कब से खरीद सकते हैं?

A2. 14 अगस्त से Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

Q3. क्या इसमें गेमिंग के लिए खास फीचर्स हैं?

A3. हां, इसमें GT Shoulder Triggers, BGMI में 90fps सपोर्ट, और 3D वेपोर चेंबर कूलिंग सिस्टम है.

Q4. इसमें कौन-सा प्रोसेसर है?

A4. इसमें MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है.