चोरी-छिपे लॉन्च हुआ 11 हजार से कम कीमत वाला धाकड़ Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए फीचर्स

नई दिल्ली. Infinix ने आधिकारिक तौर पर नाइजीरिया में एक नया स्मार्टफोन Infinix Smart 6 Plus नाम से लॉन्च किया है. डिवाइस का डिज़ाइन स्मार्ट 6 के समान है, लेकिन हुड के नीचे एक अलग चिपसेट है. Infinix Smart 6 Plus में 6.6-इंच का डिस्प्ले, 8MP का कैमरा और 5000mAh की तगड़ी बैटरी है. फोन की कीमत कम है, लेकिन फीचर्स जबरदस्त हैं. आइए जानते हैं Infinix Smart 6 Plus की कीमत (Infinix Smart 6 Plus Price) और फीचर्स...

Infinix Smart 6 Plus Price

Infinix Smart 6 Plus की कीमत N60,990 (11,201 रुपये) है, लेकिन यह N58,400 (10,973 रुपये) के लिए सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा. यह पर्पल, ओशन ब्लू, लाइट सी ग्रीन और पोलर ब्लैक शेड्स में आता है. फोन को देश में अधिकृत ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है.

Infinix Smart 6 Plus Specifications

Infinix Smart 6 Plus में 6.6 इंच का वाटर-ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है. इसमें 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो और HD+ (720 x 1600 पिक्सल) रेजोल्यूशन है. सेल्फी शॉट्स के लिए फोन के नॉच में सिंगल 5MP कैमरा है. डिवाइस में पीछे की तरफ एक 8MP मुख्य लेंस और एक QVGA सेंसर के साथ एक डुअल कैमरा है. रियर कैमरा 30fps पर 1080p वीडियो शूट करने में सक्षम है.

Infinix Smart 6 Plus Camera

डिवाइस को पॉवर देना MediaTek Helio A22 SoC है, जो 2GHz पर क्लॉक करता है. इसे 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. फोन में 128GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट है. डिवाइस में 5,000mAh की नॉन-रिमूवेबल बैटरी है. इसमें एक माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और एक 3.5 मिमी हेडफोन जैक है. सुरक्षा के लिए, डिवाइस में एक रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फोन में डुअल-सिम सपोर्ट है और इसमें डीटीएस स्पीकर सेटअप है, फोन एंड्रॉइड 11 गो एडिशन पर चलता है.