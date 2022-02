दीवाना बनाने आया स्टाइलिश डिजाइन वाला जबरदस्त 5G Smartphone, फीचर्स जान खरीदने का करेगा मन

Infinix Zero 5G भारत में 14 फरवरी को लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले कंपनी ने नाइजीरिया में फोन को पेश कर दिया है. Infinix Zero 5G में 6.78-इंच का डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी है. आइए जानते हैं Infinix Zero 5G की कीमत और फीचर्स...