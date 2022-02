कहर बरपाने आया झटपट फुल चार्ज होने वाला 5G Smartphone, बड़ी स्क्रीन और धांसू कैमरा; जानिए कीमत और फीचर्स

नई दिल्ली. Infinix ZERO 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है. यह डिवाइस ब्रांड का पहला 5G स्मार्टफोन है. इसने पिछले हफ्ते नाइजीरिया में अपनी वैश्विक शुरुआत की. Infinix ने कम कीमत में धमाकेदार फीचर्स वाला फोन पेश किया है. Infinix ZERO 5G में 6.7-इंच का डिस्प्ले, 48MP का धांसू कैमरा और 5000mAh की दमदार बैटरी है. आइए जानते हैं Infinix ZERO 5G की कीमत (Infinix ZERO 5G Price In India) और जबरदस्त फीचर्स...

Infinix ZERO 5G Price In India

Infinix ZERO 5G की भारत में कीमत 19,990 रुपये है. दूसरे शब्दों में, इसकी कीमत लगभग TECNO POVA 5G के समान है और यह टेलीफोटो कैमरा, तेज चार्जिंग, बेहतर टच सैंपलिंग रेट और अधिक 5G बैंड प्रदान करता है. हैंडसेट की बिक्री फ्लिपकार्ट द्वारा की जाएगी. इसकी पहली सेल 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे होने वाली है.

Infinix ZERO 5G Specifications

Infinix ZERO 5G का डिज़ाइन OPPO Find X3 सीरीज़ से प्रेरित है. हैंडसेट का डाइमेंशन 168.73 x 76.53 x 8.7mm और वज़न 199g है. यह तीन रंगों, कॉस्मिक ब्लैक, होराइजन ब्लू और स्काईलाइट ऑरेंज में आता है. स्मार्टफोन को लगभग 6.78-इंच IPS LTPS LCD पैनल के साथ बनाया गया है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2460 x 1080 पिक्सल (FHD+), 120Hz तक ताज़ा दर और 20.5:9 आस्पेक्ट रेश्यो है. सेंटर्ड पंच-होल डिस्प्ले 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 500 निट्स ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है.

Infinix ZERO 5G Camera

यह मीडियाटेक डाइमेंशन 900 SoC द्वारा संचालित है जिसे 8GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यदि आवश्यक हो, तो रैम और स्टोरेज दोनों को क्रमशः वर्चुअल रैम फीचर (5GB तक) और एक समर्पित माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, डिवाइस में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. सिस्टम में 48MP का प्राइमरी शूटर, 13MP का टेलीफोटो यूनिट और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है. मोर्चे पर, यह सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए एक 16MP स्नैपर को स्पोर्ट करता है.

Infinix ZERO 5G Battery

फोन के कनेक्टिविटी विकल्पों में डुअल-सिम, 5जी (13 5जी बैंड), वाईफाई 6, ब्लूटूथ, जीएनएसएस, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं. इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास जैसे सभी सेंसर हैं. हेडसेट Android 11-आधारित XOS 10 चलाता है और इसका रस 5,000mAh की बैटरी से प्राप्त होता है, जिसमें 33W फास्ट चार्जिंग के लिए समर्थन है.