दिल जीतने आ रहा 11 हजार रुपये वाला मदमस्त Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. Infinix Hot 11 2022 अपने डेब्यू के कारण ब्रांड का अगला बजट स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन के प्रमुख विवरण जनवरी में वापस लीक हो गए थे, और अब आखिरकार, कंपनी के सीईओ ने डिवाइस को टीज करना शुरू कर दिया है. इसके अलावा रिटेल बॉक्स की लाइव इमेज, रेंडर, लॉन्च की तारीख और रंग भी सामने आए हैं. Infinix India के CEO अनीश कपूर ने आगामी Inifnix Hot 11 2022 का बैक पैनल शेयर किया है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्मार्टफोन में एक होलोग्राफिक डिज़ाइन है. इसमें ऊपर बाईं ओर रियर कैमरे के लिए कट-आउट है और नीचे बाईं ओर ब्रांड लोगो है.

This looks super hot! What do you guys think we should call it?#mondaythoughts pic.twitter.com/747ZdzH5Su

— Anish Kapoor (@AnishKapoor16) March 21, 2022