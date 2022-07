Infinix Note 12 5G की पहली Sale शुरू, 15 हजार रुपये के फोन को ऐसे घर ले जाएं सिर्फ 499 रुपये में!

Infinix Note 12 5G First Sale in India on Flipkart: अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन से परेशान हैं और एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आपके पास एक कमा का मौका है जिसे आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इन्फिनिक्स (Infinix) का नया 5G स्मार्टफोन, Infinix Note 12 5G सेल के लिए आज यानी 15 जुलाई से उपलब्ध कर दिया गया है. पहली सेल में ही आप इन्फिनिक्स के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन को 14,999 रुपये की जगह सिर्फ 499 रुपये में घर लेकर जा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

Infinix Note 12 5G पर पाएं भारी छूट

Infinix के इस लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन, Infinix Note 12 5G को फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर इसके लॉन्च प्राइस, 14,999 रुपये पर सेल के लिए उपलब्ध किया गया है. इसे खरीदते समय अगर आप किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और Axis Bank के क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज करने पर आपको 1500 रुपये की छूट और मिल जाएगी. इस तरह, आपके लिए इस स्मार्टफोन की कीमत कम होकर 12,999 रुपये हो जाएगी.

इस स्मार्टफोन को ऐसे खरीदें 499 रुपये में

अगर आप इन्फिनिक्स के इस स्मार्टफोन को इसकी 14,999 रुपये की कीमत की जगह 499 रुपये में खरीदना चाहते हैं तो आपको डील में मिलने वाले एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाना होगा. अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में इस स्मार्टफोन को खरीदकर आप 12,500 रुपये तक बचा सकते हैं. अगर आपको एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है तो आपके लिए इस फोन की कीमत बैंक और एक्सचेंज ऑफर के बाद 499 रुपये हो जाएगी.

Infinix Note 12 5G के फीचर्स

Infinix Note 12 5G में आपको 6.7-इंच का फुल एचडी+ एमोलेड (Full HD+ AMOLED) डिस्प्ले दिया जा रहा है. 5,000mAh की बैटरी वाले इस 5G फोन में आपको 33W का टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है. Infinix Note 12 5G में आपको ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 2MP का डेप्थ लेन्स है और एक एआई (AI) लेन्स शामिल है. इस रीयर कैमरा सेटअप के साथ आपको 16MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा रहा है. ये डुअल सिम स्मार्टफोन 6GB RAM और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और इसका प्रोसेसर Mediatek Dimensity 810 5G है.

