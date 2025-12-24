Infinix Note 50s 5G Long Term Review: क्या ₹20,000 से कम में ये है सबसे बैलेंस्ड स्मार्टफोन? जानिए 5 खूबियां और 3 कमियां

Infinix Note 50s 5G review: Infinix ने साल की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी की हो, लेकिन Note 50s 5G के साथ कंपनी ने मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत वापसी की है. ₹15,999 की शुरुआती कीमत में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, स्लिम डिजाइन, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स इसे कागज पर काफी आकर्षक बनाते हैं. मैंने पिछले कुछ महीनों तक इस फोन को रोजमर्रा के इस्तेमाल में चलाया है और इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में बता रहा हूं कि रियल लाइफ में Infinix Note 50s कितना खरा उतरता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Infinix Note 50s का डिजाइन पहली नजर में ही प्रीमियम फील देता है. फोन का सबसे बड़ा प्लस इसका स्लिम प्रोफाइल है. सिर्फ 7.6mm मोटाई और 180 ग्राम वजन के साथ यह हाथ में हल्का और पॉकेट में रखने में बेहद आरामदायक है. कर्व्ड एजेस की वजह से लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी हाथों पर दबाव महसूस नहीं होता. MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग इस सेगमेंट में इसे एक मजबूत विकल्प बनाती है.

डिस्प्ले और ऑडियो एक्सपीरियंस

Note 50s में 6.78 इंच का Full HD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस प्राइस रेंज में यह डिस्प्ले वाकई शानदार है. कलर्स पंची हैं, ब्लैक्स डीप हैं और HDR कंटेंट देखते समय व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव लगता है. पतले बेजल्स की वजह से स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो भी शानदार है. ऑडियो की बात करें तो JBL ब्रांडिंग वाले स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन को एक कदम आगे ले जाते हैं. म्यूजिक सुनना हो या वीडियो स्ट्रीमिंग, स्पीकर्स की आवाज साफ और लाउड है, जो Note 50x के मुकाबले बड़ा अपग्रेड है.

कैमरा परफॉर्मेंस

Infinix Note 50s में 64MP Sony IMX682 प्राइमरी कैमरा, 2MP सेकेंडरी सेंसर और 13MP फ्रंट कैमरा मिलता है. सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं. डे-लाइट फोटोग्राफी में प्राइमरी कैमरा शार्प और नेचुरल कलर आउटपुट देता है. ह्यूमन सब्जेक्ट्स में स्किन टोन थोड़ा सॉफ्ट लग सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट संतोषजनक है. लो-लाइट में कैमरा अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है, हालांकि कलरफुल लाइट्स या बिलबोर्ड्स के साथ अभी भी थोड़ा संघर्ष नजर आता है. सेल्फी कैमरा अच्छी रोशनी में डिटेल और नेचुरल टोन देता है, लेकिन कम रोशनी में इसकी लिमिटेशन साफ दिखती है. कुल मिलाकर, यह Infinix का अब तक का सबसे इम्प्रूव्ड कैमरा एक्सपीरियंस कहा जा सकता है.

सॉफ्टवेयर और बैटरी लाइफ

फोन XOS 15 पर चलता है, जो Android 15 पर बेस्ड है. Infinix ने दो साल के OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है. अच्छी बात यह है कि UI लगभग बLOATवेयर-फ्री और एड-फ्री है. AI फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अभी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगते. Dynamic Bar, Smart Panel और Social Assistant जैसे फीचर्स रोजमर्रा में सच में काम आते हैं. बैटरी की बात करें तो 5,500mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग कॉम्बिनेशन भरोसेमंद है. एक बार फुल चार्ज करने पर यह फोन आराम से एक दिन से ज्यादा चल जाता है और चार्जिंग में लगभग 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है.

परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स

Infinix Note 50s में MediaTek Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है. नाम भले ही नया हो, लेकिन परफॉर्मेंस वही भरोसेमंद Dimensity 7300 वाली है. डेली यूज, मल्टीटास्किंग और हल्की-फुल्की गेमिंग में फोन स्मूद रहता है. हीटिंग या लैग जैसी समस्या लंबे इस्तेमाल में भी सामने नहीं आई. बेंचमार्क्स के मुताबिक यह सेगमेंट में स्टेबल और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है, हालांकि हार्डकोर गेमर्स के लिए यह बेस्ट ऑप्शन नहीं है.

खूबियां

Infinix Note 50s का डिजाइन स्लिम और प्रीमियम है. AMOLED डिस्प्ले और JBL स्टीरियो स्पीकर्स शानदार मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देते हैं. सॉफ्टवेयर क्लीन और एड-फ्री है. बैटरी लाइफ भरोसेमंद है और कैमरा इस प्राइस में अच्छा परफॉर्म करता है.

कमियां

लो-लाइट फोटोग्राफी में कैमरा अभी भी परफेक्ट नहीं है. AI फीचर्स ज्यादा उपयोगी नहीं लगते. गेमिंग परफॉर्मेंस औसत है, हार्डकोर गेमर्स के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हैं.

वर्डिक्ट

₹20,000 से कम के सेगमेंट में अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो डिजाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, कैमरा और बैटरी हर मामले में बैलेंस्ड हो, तो Infinix Note 50s 5G इस वक्त सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है. खासकर ₹15,000 के आसपास की प्रभावी कीमत पर, फिलहाल इससे बेहतर ऑल-राउंडर ढूंढना मुश्किल है.