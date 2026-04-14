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Hindi Newsटेकबिना तार के होगा चार्ज और गेमिंग में नहीं होगा गर्म! Infinix Note 60 Pro के ये 5 फीचर्स हैं सबसे अलग

बिना तार के होगा चार्ज और गेमिंग में नहीं होगा गर्म! Infinix Note 60 Pro के ये 5 फीचर्स हैं सबसे अलग

Infinix Note 60 Pro की कीमत 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये रखी गई है, जबकि 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 34,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Deep Ocean Blue, Mocha Brown और Solar Orange जैसे स्टाइलिश कलर ऑप्शन में आता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:43 PM IST
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बिना तार के होगा चार्ज और गेमिंग में नहीं होगा गर्म! Infinix Note 60 Pro के ये 5 फीचर्स हैं सबसे अलग

Infinix ने अपना नया स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro भारत में लॉन्च कर दिया है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में कई नए और प्रीमियम फीचर्स लेकर आया है. इस फोन की कीमत 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये रखी गई है, जबकि 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 34,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Deep Ocean Blue, Mocha Brown और Solar Orange जैसे स्टाइलिश कलर ऑप्शन में आता है. इसकी बिक्री 15 अप्रैल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शुरू होगी, जिससे यूजर्स आसानी से इसे खरीद सकेंगे.

डिस्प्ले और डिजाइन

Infinix Note 60 Pro में 6.78 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि आपको बेहद स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. फोन की स्क्रीन Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्टेड है और इसमें 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. इसका डिजाइन भी काफी प्रीमियम है, क्योंकि इसमें एल्यूमीनियम फ्रेम दिया गया है और IP64 रेटिंग के साथ यह डस्ट और स्प्लैश से सुरक्षित रहता है.

परफॉर्मेंस और गेमिंग

यह स्मार्टफोन Qualcomm के Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर पर चलता है, जो इस सीरीज में पहली बार इस्तेमाल हुआ है. इससे फोन की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और स्मूद हो गई है. इसके साथ वर्चुअल RAM सपोर्ट भी मिलता है, जिससे मल्टीटास्किंग और बेहतर हो जाती है. खास बात यह है कि इसमें vapour chamber cooling सिस्टम दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है. यानी अब आप लंबे समय तक गेम खेल सकते हैं बिना हीटिंग की चिंता के.

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कैमरा और फोटोग्राफी

कैमरा सेगमेंट की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. यह सेटअप डेली फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है. वहीं, फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ठीक-ठाक परफॉर्म करता है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने का दावा करती है. इसे चार्ज करने के लिए 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें bypass charging फीचर भी दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान बैटरी पर कम दबाव डालता है और फोन को ठंडा रखने में मदद करता है. यही वजह है कि यह फोन गेमिंग लवर्स के लिए खास बन जाता है.

Active Matrix और खास फीचर्स

इस फोन की सबसे अनोखी चीज इसका Active Matrix डिस्प्ले है, जो पीछे कैमरा मॉड्यूल के साथ दिया गया है. इसमें 288 LED लाइट्स लगी हैं, जो नोटिफिकेशन, बैटरी स्टेटस और अलग-अलग एनिमेशन दिखा सकती हैं. यूजर्स इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे फोन और भी स्टाइलिश लगता है. इसके अलावा फोन में साइड-माउंटेड सेंसर दिया गया है, जो हार्ट रेट और SpO2 को माप सकता है. यह फीचर हेल्थ ट्रैकिंग के लिए काफी उपयोगी है. कंपनी एक खास MagPower एक्सेसरी भी दे रही है, जो स्पीकर, चार्जर और स्टैंड तीनों का काम करती है. साथ ही Call of Duty: Mobile थीम वाला स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कस्टम सॉफ्टवेयर फीचर्स दिए गए हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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