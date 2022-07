धमाल मचाने आ रहा 10 हजार रुपये से सस्ता ये Smartphone! दमदार बैटरी के साथ मिलेगा इतना कुछ

Infinix Smart 6 Plus Launch Date Price in India: कम कीमत में अगर आपको एक अच्छे फीचर्स और डिजाइन वाला स्मार्टफोन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा! आपको बता दें कि स्मार्टफोन ब्रांड इन्फिनिक्स (Infinix) एक नया स्मार्टफोन, Infinix Smart 6 Plus भारत में लॉन्च करने जा रहा है. इस फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है और इसमें आपको कई सारे कमाल के फीचर्स, दस हजार रुपये से कम में मिल जाएंगे. आइए इस स्मार्टफोन के बारे में सबकुछ, डिटेल में जानते हैं..

Infinix Smart 6 Plus Launch Date

इन्फिनिक्स (Infinix) ने इस साल की शुरुआत में Infinix Smart 6 लॉन्च किया था जिसमें कम कीमत में कई सारे कमाल के फीचर्स दिए गए थे. अब ये ब्रांड एक और बजट स्मार्टफोन, Infinix Smart 6 Plus को लॉन्च करने जा रही है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर Infinix Smart 6 Plus के लिए एक माइक्रोसाइट लाइव हुई जिसमें यह बताया गया है कि इस मोबाइल फोन को 29 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया जाएगा.

Infinix Smart 6 Plus Price

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लिपकार्ट (Flipkart) की माइक्रोसाइट पर इस फोन की कीमत को लेकर कोई बात नहीं कही गई है. फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होने वाले इस बजट स्मार्टफोन की कीमत $125 (लगभग 10 हजार रुपये) से कम हो सकती है. इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन रिपोर्ट्स का यही कहना है.

Infinix Smart 6 Plus Specifications

Infinix Smart 6 Plus में आपको 6.82-इंच का एचडी+ डिस्प्ले और एक वॉटरड्रॉप नॉच मिल सकती है. ये स्मार्टफोन 6GB तक RAM और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है. इसके RAM में 3GB वर्चुअल RAM भी शामिल है. आपको बता दें कि फिलहाल इस फोन के इतने ही फीचर्स सामने आए हैं, इसके कैमरे और प्रोसेसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है.

