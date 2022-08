Smartphone Sale: आज से शुरू हो गई Infinix Smart 6 Plus की सेल, सिर्फ 7999 रुपये में मिलेंगे धुआंधार फीचर्स

Infinix Smart 6 Plus smartphone is Available for purchase: Infinix Smart 6 Plus Sale आज से फ्लिपकार्ट पर शुरू कर दी गई है. ग्राहक इस दमदार एंट्री लेवल स्मार्टफोन को आसानी से परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये बेहद ही किफायती है और इसमें फीचर्स की भरमार है. आप भी इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आज आपको इसकी खासियत, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए इसे खरीदना कैसा रहेगा. आज दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन की सेल शुरू है जिसमें ग्राहक इसे खरीद सकते हैं.

Infinix Smart 6 Plus स्पेसिफिकेशन

स्मार्टफोन में आपको 6.82 इंच की एचडी प्लस रिजॉल्यूशन डिस्प्ले दिया जाता है साथ ही साथ इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो जी25 प्रोसेसर भी दिया गया है. फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर लगाया गया है साथ ही में आपको एक डेप्थ सेंसर भी मिलता है. अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो इसमें एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

स्टोरेज और बैटरी

Infinix Smart 6 Plus में ग्राहकों को 3 जीबी रैम ऑफर की गई है जिसे 6 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. अब अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की तो ग्राहकों को इसमें 5000 एमएएच की दी गई है जो घंटों तक स्मार्टफोन चलाने के लिए पावर देती है. बड़ी बैटरी इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से परफेक्ट है और आप इसकी बदौलत काफी समय स्मार्टफोन इस्तेमाल कर पाएंगे.

कितनी है कीमत और क्या हैं ऑफर्स

ग्राहक इस स्मार्टफोन को सिर्फ 7,999 रुपये में खरीद सकते हैं. आईसीआईसीआई और कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर ग्राहकों को 10 फीसद का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसमें ग्राहक एक्स्ट्रा बचत कर पाएंगे और इस स्मार्टफोन को और भी किफायती कीमत में परचेज कर सकते हैं. एंट्री लेवल सेगमेंट में ये एक दमदार बैटरी और स्पेसिफिकेशन्स वाला स्मार्टफोन है जिसे खरीदा आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

