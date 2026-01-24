Advertisement
trendingNow13084819
Hindi NewsटेकInfosys ने कर्मचारियों से मांगा घर के बिजली बिल और इंटरनेट का हिसाब, Email देख उड़े होश! जानें क्या है माजरा?

Infosys ने कर्मचारियों से मांगा घर के बिजली बिल और इंटरनेट का हिसाब, Email देख उड़े होश! जानें क्या है माजरा?

Infosys Email: Infosys का एक ईमेल इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है. इन्फोसिस ने अपने वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्पलाई को एक मेल भेजा है जिसमें घर के बिजली बिल, इंटरनेट यूज और इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ी जानकारी मांगी है. जैसे ही यह ईमेल सामने आया कर्मचारियों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Infosys ने कर्मचारियों से मांगा घर के बिजली बिल और इंटरनेट का हिसाब, Email देख उड़े होश! जानें क्या है माजरा?

Infosys Email: भारत की दिग्गज आईटी कंपनी Infosys ने वर्क फ्रॉम होम करने वाले अपने एम्पलाई को ऐसा मेल किया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. इन्फोसिस ने वर्क फ्रॉम होम करने वालों से अब बिजली बिल और घर का डेटा यूज का हिसाब किताब मांगा है. इस ईमेल के सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या कंपनी घर के बिजली बिल का खर्च उठाएगी या फिर यह वर्क-फ्रॉम-होम पर सख्ती का नया संकेत है? हालांकि कंपनी ने अपने इस ईमेल के पीछे पर्यावरण को बचाने और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही है.

क्यों मांगी जा रही है बिजली की जानकारी?
Infosys  के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO जयेश संघराजका ने अपने एम्पलाईयों को भेजे एक ईमेल में बताया कि हाइब्रिड वर्क पॉलिसी के कारण कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट अब ऑफिस कैंपस से निकलकर कर्मचारियों के घरों तक पहुंच गया है. इस ईमेल में  सीएफओ ने कहा है कि घर से काम करते समय इस्तेमाल होने वाली बिजली भी इन्फोसिस के ग्रीनहाउस गैस  एम्मिसन (Emissions) का हिस्सा है. इस डेटा से हमें यह समझने में हेल्प होगी कि पर्यावरण पर इसका कितना असर पड़ रहा है और हम इसे कम करने के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं.

सर्वे में पूछे गए ये सवाल
Infosys ने इस ईमेल के साथ एक सर्वे भी लॉन्च किया है जिसमें कर्मचारियों से उनके घर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस की जानकारी मांगी है. इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

फैन, AC और हीटर का इस्तेमाल.

लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बल्बों की वॉट क्षमता.

क्या कर्मचारी घर में सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

एनर्जी बचाने के लिए अगर कोई एम्पलाई कोई इनोवेटिव तरीका अपना रहा है तो वो सुझाव.

ये भी पढ़ेंः नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस फोन पर मिल रही ₹15,000 तक की छूट

इन्फोसिस का पर्यावरण रिकॉर्ड
Infosys ने इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि वह ग्लोबल टाइमलाइन से काफी पहले ही कार्बन न्यूट्रल कंपनी बन गई है. कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से लगभग 77% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करती है. कंपनी के पास खुद का 60 मेगावाट का पॉवर वाला सोलर पार्क भी है. जानकारों का मानना है कि इस पहल के जरिए इन्फोसिस न केवल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि अपने कर्मचारियों को भी बिजली बचाने के लिए भी जागरुक कर रही है. 

ये भी पढे़ंः बिना कैमरा उठाए बना सकेंगे! YouTube का नया AI फीचर देख उड़ जाएंगे होश, अब आप नहीं...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

InfosysElectricity bill

Trending news

देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल