बधाई हो TikTok फिर पैदा हुआ है! मिलिए नए मालिक और CEO से, जानिए पूरी डील और नया Plan

कई सालों से अमेरिका में TikTok के बैन को लेकर जो असमंजस बना हुआ था, अब उस पर विराम लग गया है. TikTok ने आधिकारिक तौर पर एक बड़ी डील फाइनल कर ली है, जिसके तहत अब ऐप का नया अमेरिकी वर्जन तैयार किया जाएगा. इस कदम के बाद अमेरिका में TikTok पर लगने वाले संभावित बैन का खतरा टल गया है. सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पिछले कई वर्षों से अमेरिकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर TikTok पर सवाल उठा रही थी.

बड़े निवेशकों के साथ बनी नई साझेदारी

TikTok ने Oracle, Silver Lake और MGX जैसे बड़े निवेशकों के साथ समझौता किया है. इन कंपनियों के साथ मिलकर एक TikTok U.S. जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह नया अमेरिकी TikTok ऐप पूरी तरह से अलग संरचना के साथ काम करेगा और इसमें अमेरिकी यूजर्स के लिए खास सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे. इस डील का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यूजर डेटा, कंटेंट और टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित रहे.

डेटा और एल्गोरिदम की सुरक्षा पर खास जोर

TikTok के मुताबिक, नया अमेरिकी वर्जन “स्पष्ट सुरक्षा मानकों” के तहत काम करेगा. इसमें यूजर डेटा की मजबूत सुरक्षा, एल्गोरिदम की निगरानी, कंटेंट मॉडरेशन और सॉफ्टवेयर से जुड़ी पुख्ता गारंटी शामिल होंगी. कंपनी ने साफ कहा है कि अमेरिका में मौजूद यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह का जोखिम नहीं होगा. यही वे बिंदु थे, जिनको लेकर अमेरिकी सरकार सबसे ज्यादा चिंतित थी.

नए CEO और अमेरिकी बोर्ड की कमान

इस नए TikTok U.S. वेंचर की कमान एडम प्रेसर को सौंपी गई है, जो पहले TikTok में हेड ऑफ ऑपरेशंस और ट्रस्ट एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह इस नए प्लेटफॉर्म के CEO होंगे. उनके साथ सात सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेगा, जिसमें ज्यादातर सदस्य अमेरिकी होंगे. इस बोर्ड में TikTok के मौजूदा CEO शोऊ चीव भी शामिल रहेंगे, जिससे कंपनी और नए वेंचर के बीच तालमेल बना रहेगा.

बैन के कगार से वापसी की कहानी

यह डील TikTok के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ ही अमेरिका में ऐप के भविष्य को लेकर चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है. अमेरिकी संसद में दोनों पार्टियों के भारी बहुमत से एक कानून पास हुआ था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइन किया था. इस कानून के तहत TikTok को अमेरिका में बैन किया जाना था, अगर वह अपनी चीनी पैरेंट कंपनी ByteDance से अलग मालिक नहीं ढूंढ पाता. जनवरी 2025 की डेडलाइन तय की गई थी, जिसके बाद TikTok को अमेरिका में बंद होना था.

कुछ घंटों के लिए बंद हुआ TikTok

डेडलाइन के दिन TikTok कुछ घंटों के लिए अमेरिका में बंद भी हो गया था. इससे लाखों क्रिएटर्स और यूजर्स में हलचल मच गई थी. लेकिन उसी दौरान सत्ता में आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया. इस आदेश के जरिए TikTok को अस्थायी राहत मिली और ऐप दोबारा चालू हो गया. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कंपनी की बिक्री और नए ढांचे को लेकर बातचीत शुरू की.

अब अमेरिका में TikTok का नया भविष्य

अब जब यह डील फाइनल हो चुकी है, तो TikTok अमेरिका में एक नए रूप में आगे बढ़ेगा. यह सिर्फ एक टेक डील नहीं है, बल्कि उन लाखों यूजर्स और क्रिएटर्स के लिए राहत की खबर है, जिनकी रोजमर्रा की कमाई और पहचान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है. नया अमेरिकी TikTok यह दिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी, बिजनेस और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सकता है.