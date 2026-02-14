Instagram की लत या कुछ और? 16 घंटे ऐप चलाने वालों पर CEO ने किया खुलासा, मचा हड़कंप

Instagram Addiction: सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. चारों तरफ इंस्टाग्राम CEO के एक बयान पर चर्चा हो रही है. अगर आप भी सुबह से रात तक इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते-करते समय बिता रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए एक वेक-अप कॉल है. हाल ही में इंस्टाग्राम के CEO Adam Mosseri से पूछा गया कि अगर कोई यूजर दिन के 16 घंटे उनके ऐप पर बिता रहा है, तो वे इसे क्या कहेंगे? इस पर उन्होंने जो जवाब दिया, उसने टेक वर्ल्ड में एक नई बहस छेड़ दी है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी इस सप्ताह लॉस एंजिल्स की एक अदालत में पेश हुए थे. कोर्ट रूम में सोशल मीडिया कंपनियों पर यह मामला चल रहा है कि क्या वे जानबूझकर ऐसे फीचर बनाते हैं जो खासकर बच्चों और युवाओं को घंटों तक ऐप पर बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं. इसी दौरान Mosseri से पूछा गया कि अगर एक यूजर दिन में 16 घंटे इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है तो क्या यह 'एडिक्शन' है? इस पर उन्होंने कहा कि 16 घंटे तक ऐप चलाना निश्चित तौर पर चिंता की बात हो सकती है. लेकिन इसे सीधे तौर पर 'एडिक्शन' कहना सही नहीं होगा. उनका कहना था कि लत एक मेडिकल शब्द है और हर ज्यादा इस्तेमाल को उसी नजर से नहीं देखा जा सकता.

यह भी पढ़ें:- एलन मस्क ने Anthropic के Claude AI को बताया 'बुरा'! लगाए कई गंभीर आरोप, जानिए क्या..

Add Zee News as a Preferred Source

लत नहीं, पर बड़ी समस्या है यह

इंस्टाग्राम के CEO Adam Mosseri का तर्क था कि कई लोग छुट्टियों में या खाली समय में लगातार फिल्में और वेब सीरीज देखते रहते हैं. इसे आमतौर पर लत नहीं कहा जाता. उसी तरह सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी हर मामले में लत नहीं माना जा सकता. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर किसी व्यक्ति की पढ़ाई, काम या मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है तो यह गंभीर मामला हो सकता है.

डिजिटल दुनिया का ओवरडोज

आज के दौर में 16 घंटे का मतलब है कि इंसान अपनी जिंदगी का लगभग हर जागता हुआ लम्हा वर्चुअलिटी में जी रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी ज्यादा डिजिटल डाइट से न केवल आंखों पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह इंसान को अकेलापन और एंग्जायटी की ओर धकेलता है. मोसेरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया में टेक कंपनियों पर यह आरोप लग रहे हैं कि उनके एल्गोरिदम युवाओं को ऐप से चिपके रहने के लिए मजबूर करते हैं.

युवाओं पर असर को लेकर चिंता

इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहस छेड़ दी है. कई अभिभावक और एक्सपर्ट्स पहले से ही कह रहे हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से नींद की कमी, तनाव और आत्मविश्वास में गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. खासकर कम उम्र के बच्चों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है.

कानून और जिम्मेदारी का मुद्दा

अब यह मामला सिर्फ एक यूजर तक सीमित नहीं है. असल सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए? क्या ज्यादा समय बिताने पर चेतावनी देना या समय की सीमा तय करना जरूरी होना चाहिए? कुल मिलाकर इंस्टाग्राम पर 16 घंटे बिताने वाला यह मामला सोशल मीडिया के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. क्या यह सिर्फ एक आदत है या सच में नई तरह की डिजिटल एडिक्शन? इस पर फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन बहस समाज में जारी रहेगी.

खुद को इस जाल से कैसे बचाएं?

अगर आपको भी लगता है कि आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो आप यहां दी गई कुछ आसान टिप्स की मदद से इससे बच सकते हैं.

1. सबसे पहले आप अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें. इंस्टाग्राम पर भी टेक अ ब्रेक का फीचर होता हैं, जो आपको याद दिलाएगा कि अब फोन रखने का समय हो गया है.

2. आधे से ज्यादा बार हम फोन सिर्फ इसलिए उठाते हैं क्योंकि कोई नोटिफिकेशन बजता है. ऐसे में आप गैर-जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर फोन हाथ में लेने से बच सकते हैं.

3. सोने से कम से कम एक घंटा पहले फोन को खुद से दूर कर दें.

4. रील्स देखने की जगह कोई किताब पढ़ें या बाहर टहलने जाएं.

यह भी पढ़ें:- AI Summit में सुंदर पिचाई और ऑल्टमैन के साथ बैठने का मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन...