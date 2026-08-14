/Instagram New Wordmark 2026: पुराने और नए लोगो में कितना फर्क? किसने किया डिजाइन? जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना नया लुक पेश किया है. 13 अगस्त 2026 को इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल वर्डमार्क यानी नाम के लिखे जाने वाले फॉन्ट स्टाइल में बड़ा बदलाव किया है. हालांकि यह नया लुक सामने आते ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. कई यूजर्स इसे आधुनिक और क्लीन बता रहे हैं तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसके फॉन्ट का मजाक उड़ाते हुए इसे 'Instagram' के बजाय 'Instagzam' या 'Instagwam' कह रहे हैं. आइए समझते हैं कि 3 अरब यूजर्स वाले इस प्लेटफॉर्म ने अचानक अपना लोगो क्यों बदला, इसे किसने डिजाइन किया, इसमें कितना खर्च आया और आपके मोबाइल फोन में यह कब तक दिखाई देगा...
दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स में से एक इंस्टाग्राम ने अपने ब्रांड विजुअल में बड़ा बदलाव किया है. 13 अगस्त 2026 को कंपनी ने अपने नए वर्डमार्क (Wordmark) को अनवील किया. वर्डमार्क का मतलब उस टेक्स्ट से होता है जिससे ऐप का नाम 'Instagram' लिखा जाता है. यह पिछले 10 वर्षों में इंस्टाग्राम के वर्डमार्क में किया गया पहला सबसे बड़ा बदलाव है.
बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या इंस्टाग्राम का प्रसिद्ध मल्टीकलर कैमरा वाला आइकन बदल गया है. इसका जवाब है नहीं. इंस्टाग्राम का जाना-माना रंगीन कैमरा आइकन बिल्कुल वैसा ही है. बदलाव सिर्फ लिखे हुए नाम यानी वर्डमार्क में हुआ है. नया वर्डमार्क कर्सिव हैंडराइटिंग और नॉर्मल फॉन्ट के बीच का एक मिला-जुला रूप है. अक्षरों को थोड़ा अधिक व्यवस्थित और पॉलिश किया गया है.
नया वर्डमार्क आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई है. नए फॉन्ट में 'r' और 'g' के कर्सिव कर्व्स इस तरह बनाए गए हैं कि दूर से देखने पर यह 'Instagram' के बजाय 'Instagzam' या 'Instagwam' जैसा दिखाई देता है. कई यूजर्स का कहना है कि नए अक्षरों को पढ़ने में भ्रम हो रहा है. हालांकि कुछ ब्रांड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंस्टाग्राम इतना बड़ा ब्रांड है कि फॉन्ट कैसा भी हो लोग इसे तुरंत पहचान लेते हैं.
इंस्टाग्राम के चीफ एडम मोसेरी (Adam Mosseri) के अनुसार पुराना वर्डमार्क 10 साल से एक ही जैसा था. इस एक दशक में इंस्टाग्राम का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. यह अब सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं रहा बल्कि रील्स (Reels), डायरेक्ट मैसेजिंग (DMs) और एआई रिकमेंडेशन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है. कंपनी अपने विजुअल लुक को भी आधुनिक दौर के हिसाब से नया बनाना चाहती थी.
सितंबर 2025 में इंस्टाग्राम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी जब इसके मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा 3 अरब (3 Billion) पहुंच गया था. साल 2022 में यह आंकड़ा 2 अरब था. जब किसी प्लेटफॉर्म के पास 3 अरब का विशाल यूजरबेस होता है तो उसका एक छोटा सा बदलाव भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता है. यही वजह है कि वर्डमार्क में मामूली बदलाव भी इंटरनेट की बड़ी खबर बन गया.
कंपनी ने ऑफिशियली किसी बाहरी एजेंसी या सिंगल डिजाइनर का नाम जाहिर नहीं किया है. माना जा रहा है कि इसे इंस्टाग्राम की इन-हाउस डिजाइन टीम ने ही तैयार किया है. हालांकि इंस्टाग्राम की डिजाइन डायरेक्टर जैस्मिन प्रोबस्ट (Jasmine Probst) डिजाइन और ब्रांडिंग की देखरेख करती हैं लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यह लोगो अकेले उन्होंने बनाया है. इतने बड़े ब्रांड का रीब्रांडिंग प्रोजेक्ट कई टीमों के सहयोग से ही पूरा होता है.
इंस्टाग्राम या उसकी पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) ने नए लोगो के डिजाइन और रीब्रांडिंग पर हुए खर्च का खुलासा नहीं किया है. इंटरनेट पर घूम रहे किसी भी बजट अनुमान पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता. आमतौर पर कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग में सिर्फ लोगो बनाना ही शामिल नहीं होता बल्कि रिसर्च, टेस्टिंग, कानूनी प्रक्रिया और ग्लोबल रोलआउट का भारी खर्च जुड़ा होता है.
इंस्टाग्राम ने नया वर्डमार्क जारी तो कर दिया है लेकिन यह धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. इसका मतलब है कि अलग-अलग यूजर और अलग-अलग ऐप वर्जन के हिसाब से यह बदलाव दिखाई देगा. अगर आपके फोन में ऐप अपडेट है तो आपको नया वर्डमार्क दिख सकता है वरना पुराना टेक्स्ट ही नजर आएगा. आने वाले हफ्तों में यह सभी एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा.
क्या इंस्टाग्राम का नया डिजाइन सच में बेहतर है या यह एक भूल है?
रीब्रांडिंग का एक साधारण नियम है कि 'आधुनिक' होने का मतलब हमेशा 'स्पष्ट' होना नहीं होता. पुराना वर्डमार्क भले ही थोड़ा आउटडेटेड लगता हो लेकिन वह बेहद स्पष्ट और आसानी से पहचाना जाने वाला था. नया डिजाइन पहचान बनाए रखने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ने में थोड़ी असुविधा पैदा करता है. फिर भी मेटा के 3.60 अरब डेली एक्टिव यूजर्स के विशाल इकोसिस्टम में यह नया वर्डमार्क जल्द ही लोगों की आदत में शुमार हो जाएगा.
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है; इंस्टाग्राम ने नए डिजाइन की कॉस्ट या इसे बनाने वाले किसी एक डिजाइनर के नाम का खुलासा नहीं किया है.)