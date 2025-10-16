इस दिवाली Instagram लाया 'जादुई' फीचर! आपकी फोटो-वीडियो को मिलेगा फेस्टिव टच

Instagram’s Diwali Effects: क्या आप भी दिवाली पर अपनी फोटोज और वीडियो को क्रिएटव बनाना चाहते हैं? तो इस दिवाली Instagram आपके कंटेंट में चार चांद लगाने के लिए स्पेशल 'दिवाली थीम वाले इफेक्ट्स' लेकर आया है. अब आपको अपनी फोटो या रील्स को फेस्टिव वाली लुक देने के लिए किसी दूसरे ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह लेटेस्ट अपडेट आपके कंटेंट को इतना शानदार बना देगा कि आपकी पोस्ट पर ढ़ेरों लाइक और शेयर आएंगे.

यह नया फीचर क्या है और क्या फायदा होगा?

इस बार इंस्टाग्राम ने अपने Restyle फीचर में दिवाली के लिए स्पेशल इफेक्ट्स एड कर सकते हैं. ये बेहतरीन इफेक्ट्स लिमिटेड एडिशन हैं और सिर्फ दो हफ्तों यानी 29 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेंगे. Instgram ऐप में इफेक्ट्स के जरिए आप अपनी नॉर्मल फोटो और वीडियो को भी दिवाली के रंग, रोशनी से भर सकते हैं. चाहे आप इंस्टाग्राम ऐप की स्टोरीज पर कोई तस्वीर शेयर करें या Edits ऐप में वीडियो एडिट करें, आप Meta AI का यूज करके इन खास इफेक्ट्स को लगा सकते हैं.

फोटो और वीडियो के लिए कौन-कौन से इफेक्ट्स हैं?

Instagram ने दिवाली की थीम पर कई शानदार इफेक्ट्स पेश किए हैं. Images के लिए आप Fireworks, Diyas और रंगोली में से सेलेक्ट कर सकते हैं. वीडियो के लिए आपको लालटेन, गेंदा और रंगोली जैसे इफेक्ट्स मिलेंगे. इन इफेक्ट्स को अपनी पोस्ट में एड करके आप अपनी दिवाली की खुशियां आसानी से सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.

Instagram Stories पर इन इफेक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करें?

इंस्टाग्राम पर इन इफेक्ट्स का यूज करना बहुत आसान है.

- सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फोटो पर '+' आइकन दबाकर या स्क्रीन को लेफ्ट स्वाइप करके 'Story' सेक्शन में जाएं.

- अपने कैमरा रोल से वो फोटो या वीडियो सेलेक्ट करें जिसे स्टोरी पर लगाना चाहते हैं.

- कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद, ऊपर दिए गए बार में 'Restyle Icon' जो एक पेंटब्रश की तरह दिखता है, उस पर टैप करें.

- इसके बाद इफेक्ट्स ब्राउजर ओपन होगा. यहां आप दिवाली के इफेक्ट्स जैसे-Fireworks, Diyas, Rangoli सेलेक्ट कर सकते हैं. बस आपकी स्टोरी अब दिवाली के रंग में रंग जाएगी.

Edits ऐप में वीडियो पर इफेक्ट ऐसे लगाएं

आप एडीट्स ऐप में वीडियो को एडिट करनी चाहते हैं, तो यह स्टेप्स फॉलो करें.

- सबसे पहले Edits ऐप ओपन करें और '+' बटन पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें.

- अपनी रील्स, कैमरा या गैलरी से वीडियो सेलेक्ट करें.

- अपनी वीडियो की टाइमलाइन पर एक बार टैप करें.

- स्क्रीन के नीचे दिखाई देने वाले आइकन्स में Restyle आइकन पर क्लिक करें.

- Diwali हेडर पर टैप करें और अपने वीडियो के लिए Lanterns, Marigold या Rangoli इफेक्ट सेलेक्ट करें.

- एडिटिंग पूरी होने पर 'Export' पर क्लिक करें और अपनी बेहतरीन वीडियो पोस्ट करें.

क्या Ray-Ban Meta Glasses वाले भी इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं?

अगर आपके पास Ray-Ban Meta Glasses हैं, तो आपके लिए एक और स्पेशल फीचर है. आप अपने चश्मे से ली गई फोटो को भी दिवाली की फायरवर्क्स और रंगोली से बदल सकते हैं. बस आपको अपने चश्मे से कहना है “Hey Meta, Restyle This”. Meta AI तुरंत आपकी फोटो को दिवाली के रंग थीम में बदल देगा. इन Restlyed फोटोज को आप Meta AI ऐप पर देख सकते हैं. यह फीचर भारत के अलावा फिलहाल अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उपलब्ध है. लेकिन याद रखें कि यह ऑफर सिर्फ 29 अक्टूबर तक ही है.