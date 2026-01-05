इंस्टाग्राम ने कर दिया बड़ा धमाका! अब खामोश नहीं रहेंगे आपके फोटो एलबम, ऐसे जोड़ सकते हैं म्यूजिक

Instagram ने चुपचाप एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है, जो फोटो पोस्ट देखने का तरीका ही बदल देता है. अब यूजर्स अपने Carousel पोस्ट यानी एक साथ कई तस्वीरों वाली पोस्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ सकते हैं. इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति उस पोस्ट को खोलेगा या तस्वीरों को स्वाइप करेगा, तो फोटो के साथ म्यूजिक भी सुनाई देगा. यह बदलाव बिना वीडियो बनाए फोटो शेयरिंग को ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश है.

Carousel पोस्ट क्यों हैं खास

Instagram पर Carousel पोस्ट काफी समय से लोकप्रिय हैं, खासकर उन यूजर्स के बीच जो एक ही पोस्ट में कई तस्वीरों के जरिए कहानी कहना चाहते हैं. अब तक ये पोस्ट पूरी तरह से विजुअल होती थीं, यानी सिर्फ तस्वीरें. लेकिन म्यूजिक जुड़ने के बाद ये पोस्ट ज्यादा इमर्सिव हो गई हैं. ऐसे समय में जब Instagram का फोकस Reels और वीडियो कंटेंट पर ज्यादा है, यह फीचर फोटो पोस्ट को फिर से खास बनाता है.

म्यूजिक जोड़ने की प्रक्रिया कितनी आसान है

Instagram ने इस फीचर को जानबूझकर बहुत सिंपल रखा है. यूजर को सबसे पहले ऐप खोलकर प्लस आइकन पर टैप करना होता है और सामान्य पोस्ट वाला ऑप्शन चुनना होता है, न कि Reel या Story. इसके बाद कम से कम दो फोटो सिलेक्ट करनी होंगी, क्योंकि म्यूजिक फिलहाल सिर्फ Carousel पोस्ट के लिए ही उपलब्ध है.

Instagram की म्यूजिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल

फोटो चुनने और बेसिक एडिटिंग के बाद, आखिरी स्क्रीन पर अब “Add Music” का विकल्प दिखाई देता है. इस पर टैप करने से Instagram की म्यूजिक लाइब्रेरी खुलती है, जहां ट्रेंडिंग गाने, सुझाए गए ट्रैक्स या पसंदीदा सॉन्ग को सर्च किया जा सकता है. जो क्रिएटर्स पहले से म्यूजिक सेव करके रखते हैं, उनके लिए पुराने ट्रैक दोबारा इस्तेमाल करना भी आसान है.

फोटो के साथ कैसे चलता है म्यूजिक

यह म्यूजिक किसी एक फोटो से नहीं, बल्कि पूरे Carousel पोस्ट से जुड़ा होता है. जब कोई फॉलोअर पोस्ट खोलता है या तस्वीरों को स्वाइप करना शुरू करता है, तभी बैकग्राउंड में ऑडियो प्ले होता है. अच्छी बात यह है कि यह पोस्ट को वीडियो जैसा नहीं बनाता, बल्कि फोटो पोस्ट का सिंपल नेचर बरकरार रखता है, जो कई यूजर्स को पसंद आता है.

पोस्ट करने का तरीका वही पुराना

म्यूजिक जोड़ने के बाद भी पोस्ट पब्लिश करने की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं है. यूजर कैप्शन, हैशटैग और लोकेशन टैग जोड़ सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं. प्रोफाइल ग्रिड में यह पोस्ट बिल्कुल सामान्य फोटो पोस्ट की तरह ही दिखती है. फर्क सिर्फ इतना है कि इंटरैक्शन करने पर म्यूजिक सुनाई देता है.

आम यूजर्स और क्रिएटर्स को क्या फायदा

सामान्य यूजर्स के लिए यह फीचर ट्रैवल फोटो, फैमिली सेलिब्रेशन या फोटो डंप जैसी पोस्ट में इमोशन जोड़ने का आसान तरीका है. वहीं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह बिना वीडियो बनाए एंगेजमेंट बढ़ाने का एक नया टूल है. इससे Instagram का वीडियो पर जरूरत से ज्यादा फोकस थोड़ा संतुलित होता दिख रहा है.

Instagram की बड़ी रणनीति का हिस्सा

यह अपडेट Instagram की उस रणनीति को दिखाता है, जिसमें वह यूजर्स को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना चाहता है, लेकिन बिना जबरदस्ती के. म्यूजिक वाला Carousel फीचर फोटो पोस्ट की पहचान बदले बिना उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है.

आने वाले समय में क्या बदलेगा

जैसे-जैसे यह फीचर ज्यादा यूजर्स तक पहुंचेगा, वैसे-वैसे फोटो शेयर करने का नजरिया बदल सकता है. अब तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाएंगी, बल्कि महसूस भी की जाएंगी. Instagram पर फोटो पोस्ट अब पूरी तरह साइलेंट नहीं रहेंगी, और यही बदलाव कई यूजर्स के लिए सबसे बड़ा फर्क साबित हो सकता है.