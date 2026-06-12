Facebook And Instagram Down: मेटा स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक शुक्रवार (12 जून) शाम को ठप पड़ गए. भारत के भी हजारों यूजर्स ने इस बात की शिकायत की है. बताया जा रहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अचानक फीड रिफ्रेश होनी बंद हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया के कई देशों में Facebook और Instagram यूजर्स को इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है.
दरअसल, शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि या तो ऐप ठीक से लोड नहीं हो पा रहा है या फिर फीड रिफ्रेश नहीं हो रही है. भारत में यूजर्स ने दावा किया है कि शाम सात बजे के करीब उन्हें दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा. इसके कुछ समय बाद आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर शिकायतों की बाढ़ आ गई.
सबसे खास बात है कि प्रभावित यूजर्स ने एक्स समेत अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराई अन्य लोगों से इस बारे में बात की. एक्स समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर लोगों ने कहा कि कुछ की Instagram और Facebook की फीड बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हो रही, तो कुछ ने बताया कि वह ऐप को ओपन करने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं. ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह समस्या सभी यूजर्स पर एक जैसी नहीं नजर आ रही है. प्लेटफॉर्म से जुड़ी वेबसाइट आसानी से चल रही हैं, तो ऐप्स नहीं लोड हो पा रहे हैं.
खबर लिखे जाने तक मेटा की ओर से इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है. कंपनी की ओर से यह नहीं बताया गया कि आखिर परेशानी कैसे शुरू हुई. वहीं, कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि सेवाएं कब तक सामान्य हो सकती हैं.
डाउनडिटेक्टर के डेटा से पता चलता है कि अकेले फेसबुक से जुड़ी 1,00,000 से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं. इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं.