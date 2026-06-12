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इंस्टाग्राम और फेसबुक दुनिया के कई देशों में ठप, लाखों यूजर्स नहीं रिफ्रेश कर रहे फीड

मेटा स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक शुक्रवार शाम अचानक डाउन हो गए. इसके कारण लाखों यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि, मेटा ने यह नहीं बताया कि आखिर ऐसी दिक्कत क्यों आई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:05 PM IST
इंस्टाग्राम और फेसबुक दुनिया के कई देशों में ठप, लाखों यूजर्स नहीं रिफ्रेश कर रहे फीड

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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