सबसे खास बात है कि प्रभावित यूजर्स ने एक्स समेत अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराई अन्य लोगों से इस बारे में बात की. एक्स समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर लोगों ने कहा कि कुछ की Instagram और Facebook की फीड बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हो रही, तो कुछ ने बताया कि वह ऐप को ओपन करने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं. ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह समस्या सभी यूजर्स पर एक जैसी नहीं नजर आ रही है. प्लेटफॉर्म से जुड़ी वेबसाइट आसानी से चल रही हैं, तो ऐप्स नहीं लोड हो पा रहे हैं.