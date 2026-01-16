instagram ला रहा नया फीचर! टूटेगी अलग-अलग भाषा की दीवार, अब कोई भी रील्स बोलेंगी आपकी भाषा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव के बाद रील्स बनाने और देखने वाले करोड़ों यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा. अब कंपनी अपने यूजर्स के लिए एआई वॉयस ट्रांसलेट फीचर को और नए अवतार में पेश करने जा रही है. इस नए फीचर में आपको पांच नई भारतीय भाषा मिलने वाली है. इस फीचर से अलग-अलग भाषाओं की वजह से जो दूरी महसूस होती थी, वह जल्द खत्म हो सकती है. इस नए फीचर के बाद अब आप रील्स को अपनी आवाज बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में सुन सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि अलग-अलग भाषाओं में आवाज बदलने के बाद भी क्रिएटर की आवाज का अंदाज और भाव भी वैसे ही बने रहेंगे.

रील्स अब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी

इस नए फीचर के बाद अब क्रिएटर की रील्स ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी. अब उन्हें एक ही रील को बार-बार अलग भाषा में बनाने की जरूरत नहीं होगी. एक वीडियो से ही वे कई भाषाओं के दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे. इससे छोटे शहरों और कस्बों के क्रिएटर्स को भी आगे आने का मौका मिलेगा. रील्स देखने वालों को भी इस फीचर से काफी फायदा होने वाला है. अब उनको किसी भी भाषा को समझने में परेशानी नहीं होगी. लोग अपनी पसंद की भाषा में कंटेंट देख और सुन सकेंगे.

कैसे काम करेगा नया फीचर

इस फीचर के बाद अब जब कोई यूजर रील अपलोड करेगा, तो उसे एक नया विकल्प दिखाई देगा, जिसमें एआई की मदद से आवाज का ट्रांसलेशन करने का ऑप्शन होगा. अपडेट के बाद इसमें भारतीय भाषाओं के नाम भी जुड़ जाएंगे. यहां से यूजर अपनी पसंद की भाषा चुन सकेगा. इसके बाद AI नई भाषा के साथ होंठों की हरकत को भी मैच कर देगा. इससे ऐसा लगेगा कि सामने वाला सच में वही भाषा बोल रहा है. यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकता है.

एडिटिंग में भी मिलेगा भारतीय अंदाज

इंस्टाग्राम ने सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट स्टाइलिंग में भी भारतीय टच देने का फैसला किया है. कंपनी अपने एडिट्स ऐप में भारतीय भाषा के फोंट जोड़ रही है. इससे यूजर्स अब हिंदी, मराठी, बंगाली और असमिया जैसी भाषाओं में सुंदर देवनागरी और बंगाली-असमिया लिपि में टेक्स्ट और कैप्शन लिख सकेंगे. आपकी भाषा में लिखा टेक्स्ट रील्स को और ज्यादा अपना सा बनाएगा.

एंड्रॉयड यूजर्स को पहले मिलेगा अपडेट

यह नया बदलाव सबसे पहले एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आने वाला है।

एडिट्स में नए भारतीय फोंट का उपयोग कैसे करें?

इंस्टाग्राम पर नया अपडेट आने के बाद यह सबसे पहले एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा. ऐप अपडेट होते ही एडिट्स में नए फोंट अपने आप दिखाई देने लगेंगे. इसके लिए आपको नीचे टूल ट्रे में 'टेक्स्ट' पर टैप करना होगा. यहां आप 'Aa' आइकन पर क्लिक कर फॉन्ट लिस्ट में जा सकते हैं. यहां से यूजर फॉन्ट लिस्ट में जाकर अपनी भाषा के हिसाब से उन्हें चुन भी सकते हैं. यह नया बदलाव सबसे पहले एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आने वाला है.

