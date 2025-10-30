Reels पर वही दिखेगा जो आप चाहेंगे! Instagram ला रहा है Algorithm को कंट्रोल करने का नया फीचर, ऐसे करेगा काम

Instagram New Feature: Instagram एक बार फिर अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया फीचर लाने वाला है. Instagram अब ऐसा फीचर टेस्ट कर रहा है जिससे यूजर्स खुद अपने Reels फीड का एल्गोरिदम तय कर सकेंगे. यानी अब आप खुद यह तय कर सकेंगे कि आपको किस तरह के वीडियो देखने हैं और कौन-से नहीं. यह अपडेट यूजर्स को अपने कंटेंट रिकमेंडेशन पर ज्यादा कंट्रोल देगा और Instagram के इस्तेमाल को और पर्सनल बना देगा. इस फीचर की जानकारी Instagram के हेड Adam Mosseri ने Threads पर दी.

क्या है नया फीचर?

Instagram का नया फीचर यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देगा. इस फीचर की सहायता से यूजर्स अब अपनी पसंद के ही रील्स देख सकेंगे. जिससे उन्हें वही कंटेंट दिखे जो उनकी पसंद का हो. इससे प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम यूजर्स की पसंद को बेहतर तरीके से समझकर पर्सनलाइज्ड वीडियो दिखाएगा. फिलहाल यह फीचर सिर्फ Reels के लिए टेस्ट किया जा रहा है लेकिन जल्द ही इसे Explore पेज और फिर Threads ऐप तक विस्तार दिया जाएगा. Instagram का यह कदम यूजर्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कंटेंट पर कंट्रोल देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कैसे करेगा काम?

इस फीचर के लिए अभी कुछ यूजर्स के Settings में एक खास सेक्शन Your Algorithm जोड़ा गया है. यहां यूज़र्स देख सकेंगे कि वे अब तक किन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं. जैसे Luxury Watches, Fashion Week, Stand-up Comedy, Concerts. साथ ही Add+ बटन पर टैप करके वे अपनी पसंद के नए टॉपिक्स जोड़ सकते हैं या जिन विषयों में दिलचस्पी नहीं है उन्हें यहां से रिमूव भी कर सकते हैं. इस तरह यूजर्स अपने Reels एल्गोरिदम को पूरी तरह अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः YouTube अपने ही कर्मचारियों को दे रहा है नौकरी छोड़ने पर मोटा पैकेज, जानिए क्यूं?

क्यों ला रहा है Instagram यह बदलाव?

Instagram की पैरेंट कंपनी Meta लंबे समय से यूजर्स को कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी देने के लिए काम कर रही है. इससे पहले भी कंपनी ने पैरेंटल कंट्रोल, सेंसिटिव कंटेंट लिमिट और बेहतर कंटेंट फिल्टर जैसे फीचर पेश किए थे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह फीचर कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही टेस्टिंग फेज में है. कंपनी जल्द ही इसे धीरे-धीरे बाकी यूजर्स के लिए शुरू कर सकती है.

ये भी पढे़ंः वेडिंग गिफ्ट के लिए ढूंढ रहे हैं बेहतरीन TV? देखिए ये डील; कीमत सिर्फ ₹7,999 से शुरू