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Instagram पर कमेंट को एडिट कैसे करें? इस फीचर से चुटकियों में हो जाएगा काम, किसी को पता नहीं चलेगा

इंस्टाग्राम ने यूजर्स के लिए नया 'कमेंट एडिटिंग' फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से अब पोस्ट करने के 15 मिनट के भीतर अपनी गलतियों को सुधारा जा सकेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:52 PM IST
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Instagram पर कमेंट को एडिट कैसे करें? इस फीचर से चुटकियों में हो जाएगा काम, किसी को पता नहीं चलेगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने एक नया फीचर पेश किया है, जो यूजर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है. अब यूजर अपने पोस्ट किए गए कमेंट्स को एडिट कर सकेंगे. इस अपडेट का मकसद यूजर्स की गलतियों को कम करना और प्लेटफॉर्म पर बेहतर इंटरैक्शन अनुभव देना है. पहले अगर कमेंट में कोई गलती हो जाती थी, तो उसे डिलीट करके दोबारा लिखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा.

15 मिनट के अंदर कर सकेंगे बदलाव

इस नए फीचर के तहत, यूजर्स अपने कमेंट को पोस्ट करने के बाद 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकते हैं. इस समय सीमा के दौरान आप जितनी बार चाहें, अपने कमेंट को बदल सकते हैं. यानी अगर आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी या कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो बिना झंझट के उसे ठीक कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल टेक्स्ट तक सीमित है. अगर आपके कमेंट में फोटो या वीडियो जैसी मीडिया शामिल है, तो सिर्फ टेक्स्ट ही बदला जा सकेगा, जिससे पोस्ट का असली संदर्भ बना रहे.

एडिट किए गए कमेंट्स की पारदर्शिता

इंस्टाग्राम ने इस फीचर में पारदर्शिता बनाए रखने का भी ध्यान रखा है. जब कोई यूजर अपने कमेंट को एडिट करेगा, तो बाकी यूजर्स को यह दिखाई देगा कि कमेंट में बदलाव किया गया है. हालांकि, प्लेटफॉर्म एडिट हिस्ट्री नहीं दिखाएगा, यानी पहले क्या लिखा था, यह किसी को पता नहीं चलेगा. इस तरीके से यूजर्स को एडिट करने की आजादी मिलती है, लेकिन साथ ही बातचीत की स्पष्टता भी बनी रहती है.

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यह फीचर क्यों है खास

यह नया फीचर इंस्टाग्राम को उन प्लेटफॉर्म्स की कतार में खड़ा करता है, जहां पोस्ट या कमेंट एडिट करने की सुविधा पहले से मौजूद है. अक्सर यूजर्स जल्दी में कमेंट करते समय गलती कर देते हैं या बाद में उसे बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं. ऐसे में यह फीचर काफी मददगार साबित होगा. खासकर कंटेंट क्रिएटर्स और एक्टिव यूजर्स के लिए यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे बातचीत का फ्लो बना रहेगा और बार-बार कमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कब मिलेगा यह फीचर

यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. अगर आपको अभी यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको अपने ऐप को अपडेट करना पड़े. आने वाले समय में यह फीचर दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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