Advertisement
trendingNow13098577
Hindi NewsटेकInstagram Down: क्या आपका भी अकाउंट हो गया है बंद? दुनियाभर में मचा हड़कंप, स्क्रीन पर आ रहा है ये मैसेज

Instagram Down: क्या आपका भी अकाउंट हो गया है बंद? दुनियाभर में मचा हड़कंप, स्क्रीन पर आ रहा है ये मैसेज

Instagram outage: करीब शाम 5:30 बजे पैसिफिक टाइम तक Downdetector नाम की वेबसाइट पर 7,500 से ज्यादा यूजर्स ने इंस्टाग्राम से जुड़ी समस्याएं रिपोर्ट कीं. यह वेबसाइट यूजर्स की सबमिशन के आधार पर सर्विस में आई गड़बड़ी को ट्रैक करती है. हालांकि, रिपोर्ट्स से यह भी पता चला कि यह समस्या सभी यूजर्स या सभी वर्जन पर एक साथ असर नहीं डाल रही थी. 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Instagram Down: क्या आपका भी अकाउंट हो गया है बंद? दुनियाभर में मचा हड़कंप, स्क्रीन पर आ रहा है ये मैसेज

Instagram down: बुधवार को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स के लिए दिन अचानक परेशानी भरा बन गया, जब प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा अचानक काम करना बंद कर गया. सोशल मीडिया और अलग-अलग आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर शिकायतों की बाढ़ आ गई. बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि वे इंस्टाग्राम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. इससे साफ संकेत मिला कि प्लेटफॉर्म में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसने यूजर्स के अनुभव को प्रभावित किया.

हजारों शिकायतें, Downdetector पर बढ़ा ग्राफ
करीब शाम 5:30 बजे पैसिफिक टाइम तक Downdetector नाम की वेबसाइट पर 7,500 से ज्यादा यूजर्स ने इंस्टाग्राम से जुड़ी समस्याएं रिपोर्ट कीं. यह वेबसाइट यूजर्स की सबमिशन के आधार पर सर्विस में आई गड़बड़ी को ट्रैक करती है. हालांकि, रिपोर्ट्स से यह भी पता चला कि यह समस्या सभी यूजर्स या सभी वर्जन पर एक साथ असर नहीं डाल रही थी. यानी आउटेज पूरी तरह से ग्लोबल या व्यापक नहीं था, बल्कि कुछ हिस्सों तक सीमित था.

वेबसाइट पर ज्यादा दिक्कत, ऐप रहा लगभग सुरक्षित
ज्यादातर शिकायतें इंस्टाग्राम की वेबसाइट से जुड़ी थीं, न कि मोबाइल ऐप से. जो यूजर्स ब्राउजर के जरिए इंस्टाग्राम खोलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें स्क्रीन पर एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा था. इस मैसेज में लिखा था, “Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can.” यानी कंपनी समस्या को जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है. इससे साफ हुआ कि वेब वर्जन पर एक्सेस करना ज्यादा मुश्किल हो गया था, जबकि मोबाइल ऐप से लॉग-इन करने वाले यूजर्स को कम परेशानी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर शेयर हुए स्क्रीनशॉट
कई यूजर्स ने इस एरर मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए. लोगों ने शिकायत की कि वे अपनी फीड लोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर वेब इंटरफेस के जरिए लॉग-इन नहीं कर पा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि उनका अकाउंट खुल ही नहीं रहा था. इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम डाउन ट्रेंड करने लगा और बड़ी संख्या में लोग यह जानने लगे कि आखिर समस्या क्या है.  दूसरी ओर, इंस्टाग्राम ऐप को लेकर शिकायतें कम देखने को मिलीं, जिससे अंदाजा लगाया गया कि मोबाइल एक्सेस ज्यादातर मामलों में ठीक काम कर रहा था.

धीरे-धीरे कम हुई शिकायतें
Downdetector के डेटा के अनुसार, शाम ढलते-ढलते शिकायतों की संख्या कम होने लगी. इससे संकेत मिला कि तकनीकी गड़बड़ी को शायद ठीक कर लिया गया है और सर्विस सामान्य होने लगी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट्स कम हुईं, यूजर्स ने दोबारा प्लेटफॉर्म एक्सेस करना शुरू कर दिया.

कंपनी की तरफ से नहीं आया बयान
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इंस्टाग्राम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया. कंपनी ने न तो यह बताया कि समस्या किस वजह से हुई और न ही यह पुष्टि की कि सर्विस पूरी तरह से बहाल हो चुकी है. ऐसे में यूजर्स के बीच थोड़ी अनिश्चितता बनी रही.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Instagram downInstagram Outage

Trending news

चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े