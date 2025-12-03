Advertisement
Instagram ने खत्म किया Work From Home! CEO बोला– 2026 बहुत मुश्किल होगा, रोज ऑफिस आओ

Instagram के CEO Adam Mosseri ने साफ लिखा है कि कंपनी 2 फरवरी 2026 से वर्क-फ्रॉम-होम का विकल्प लगभग खत्म कर देगी और कर्मचारियों को पांच दिन ऑफिस से काम करना होगा. Mosseri ने यह भी कहा कि साल 2026 कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जैसा कि 2025 भी रहा था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 03, 2025, 12:32 PM IST
कोविड-19 महामारी के समय दुनिया की अधिकतर कंपनियों ने वर्क-फ्रॉम-होम मॉडल अपना लिया था. कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी गई और ऑफिस आने की जरूरत कम हो गई. लेकिन जैसे-जैसे महामारी खत्म हुई, कई कंपनियां धीरे-धीरे हाइब्रिड मॉडल पर लौट आईं, जहां कर्मचारियों को कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम करने की आज़ादी मिली. अब Instagram ने भी आधिकारिक तौर पर हाइब्रिड मॉडल खत्म करने का फैसला ले लिया है.

इंस्टाग्राम CEO का मेमो: 2 फरवरी 2026 तक सबको ऑफिस आना होगा
एक इंटरनल मेमो सामने आया है, जिसे Alex Heath की Sources न्यूज़लेटर में रिपोर्ट किया गया. इस मेमो का नाम है “Building a Winning Culture in 2026”. इसमें Instagram के CEO Adam Mosseri ने साफ लिखा है कि कंपनी 2 फरवरी 2026 से वर्क-फ्रॉम-होम का विकल्प लगभग खत्म कर देगी और कर्मचारियों को पांच दिन ऑफिस से काम करना होगा. Mosseri ने यह भी कहा कि साल 2026 कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जैसा कि 2025 भी रहा था. उन्होंने लिखा- 2025 की तरह ही 2026 हमारी लिए काफी मुश्किल होने वाला है. मैंने अगले साल के लिए प्लान बनाया है.

कारण: ऑफिस में काम करने से बढ़ती है क्रिएटिव
Adam Mosseri ने बताया कि ऑफिस में साथ बैठकर काम करने से टीमवर्क मजबूत होता है और क्रिएटिव आइडियाज तेजी से निकलते हैं. उन्होंने कहा, “We are more creative and collaborative when we are together in person. I felt this pre-COVID, and I feel it any time I go to our New York office.” उन्होंने माना कि कोविड से पहले भी यही अनुभव था और आज भी जब वह न्यूयॉर्क ऑफिस जाते हैं, तो उन्हें वहां की मजबूत इन-पर्सन कल्चर पसंद आती है.

US में सभी कर्मचारियों के लिए 5 दिन ऑफिस अनिवार्य
इंस्टाग्राम के CEO ने साफ कर दिया कि अमेरिका के ऑफिस में जिन कर्मचारियों को फिक्स्ड डेस्क दी गई है, उन्हें अब हफ्ते के पांचों दिन ऑफिस आना होगा. उन्होंने लिखा- “Starting February 2, I’m asking everyone in my rollup based in a US office with assigned desks to come back full time.” Mosseri ने यह भी कहा कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर घर से काम कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ तब जब वे ऑफिस आ पाने में असमर्थ हों. यानी वर्क-फ्रॉम-होम एक स्थायी विकल्प नहीं रहेगा.

कौन-कौन से Instagram ऑफिस में लागू होंगे नए नियम?
Adam Mosseri ने बताया कि ये नए नियम Instagram के तीनों US ऑफिस में लागू होंगे. न्यूयॉर्क ऑफिस में यह नियम तभी लागू होगा जब ऑफिस में स्पेस से जुड़ी समस्या हल हो जाएगी. इसके अलावा 26 जनवरी 2026 को Menlo Park, California का इंस्टाग्राम ऑफिस MPK21 से MPK22 में शिफ्ट किया जाएगा ताकि सभी कर्मचारियों को फिक्स्ड डेस्क मिल सके. कुछ कर्मचारियों को Menlo Park से San Francisco ऑफिस में शिफ्ट होने का विकल्प भी दिया जाएगा ताकि उनकी यात्रा आसान हो सके.

कम होंगी अनावश्यक मीटिंग्स
हर दिन ऑफिस आने की नई पॉलिसी के साथ Mosseri ने कर्मचारियों के लिए एक राहत देने वाला फैसला भी बताया. उन्होंने कहा कि अब हर छह महीने में सभी रीकरिंग मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स को दोबारा जोड़ा जाएगा जिनकी बिल्कुल जरूरत होगी. इससे कर्मचारियों को काम करने में ज्यादा फोकस मिलेगा और मीटिंग्स का बोझ कम होगा.

अन्य टेक कंपनियां भी ले चुकी हैं ऐसा फैसला
इंस्टाग्राम का यह कदम Amazon की पॉलिसी से मिलता-जुलता है, जहां पहले ही कर्मचारियों को हफ्ते के पांच दिन ऑफिस आने के लिए कहा जा चुका है. इसके अलावा Alphabet (Google), Apple और Microsoft ने हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, जिसमें हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आना जरूरी है.

