Hindi Newsटेक

अब हर Reel बोलेगी आपकी भाषा! Instagram-Facebook ने हटाई लैंग्वेज की दीवार, हिंदी समेत कई भाषाओं में होगी डबिंग

Meta ने अब खुद को अपडेट करते हुए अब बड़ा कदम उठाया है. इसी के साथ अब भाषा की हर दीवार तोड़ दी गई है. ऐसे में Facebook और Instagram पर कोई भी रील्स अब अपनी भाषा में देखी जा सकती है. चलिए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:47 AM IST
AI का असर आज हर जगह दिख रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस या अब सोशल मीडिया हो. Instagram और Facebook जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी अब इस बदलाव की लहर में शामिल हो चुके हैं. Meta के CEO Mark Zuckerberg ने हाल ही में बताया कि कंपनी अब AI की मदद से यूजर्स का कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नए फीचर्स ला रही है. Instagram और Facebook पर जो AI-पावर्ड Reels ट्रांसलेशन फीचर पहले सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश में उपलब्ध था, अब उसे कई भाषाओं में भी एक्सपैंड किया जा रहा है. इसमें हिंदी और पुर्तगाली जैसी भाषाएं भी शामिल होंगी, जिससे क्रिएटर्स और दर्शक भाषा की सीमाओं को पार कर आसानी से कंटेंट का मजा ले सकेंगे.

Adam Mosseri ने दिखाया वीडियो
Instagram के CEO Adam Mosseri ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए Meta के नए AI फीचर की पावर को दिखाया. इस फीचर की खासियत यह है कि यह Reels को रियल टाइम में अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेट और डब किया जा सकता है. इस वीडियो में Mosseri ने बातचीत के दौरान ही भाषा बदलकर अपनी आवाज को बहुत स्मूदली हिंदी, स्पेनिश और पुर्तगाली में बदल दिया. यह बदलाव इतना नेचुरल था कि ट्रांसलेशन जैसा लगा ही नहीं, बल्कि ओरिजिनल लग रहा था. 

ऑरिजिनल फील देता है टूल
यह AI डबिंग टूल क्रिएटर के शब्दों को ही ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि उसका  आवाज और टोन को भी हूबहू कॉपी कर लेता है. इसके साथ ही एक लिप-सिंक फीचर भी दिया गया है, जो क्रिएटर के होंठों की हरकत को ट्रांसलेटेड ऑडियो के साथ इस तरह मिलाता है कि देखने वाले को लगे कि जैसे वीडियो उसी भाषा में शूट किया गया हो. इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए अब क्रिएटर्स अपने कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक आसानी से पहुंचा सकते हैं.

ये लोग कर सकते हैं इस्तेमाल
जब कोई क्रिएटर Instagram पर वीडियो अपलोड करता है और अगर वह Meta AI फीचर के लिए एलिजिबल है, यानी जिनका अकाउंट पब्लिक है और उनके पास कम से कम 1,000 फॉलोअर्स हैं तो उन्हें एक खास ट्रांसलेशन ऑप्शन दिखाता है. इस ऑप्शन में यूजर को ‘Translate your voice with Meta AI’ चुनने का मौका मिलता है. इसके बाद वह अपनी पसंद की भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेटेड वर्जन का प्रीव्यू देख सकते हैं और इसी के साथ वीडियो को पब्लिश भी कर सकते हैं.

ऑनलाइन क्लास हो या 4K गेमिंग, घर के लिए कितना होना चाहिए आपके WiFi की स्पीड? 

ऐसे रखी ट्रांसपेरेंसी
Meta अपने AI ट्रांसलेशन फीचर में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हर ट्रांसलेटेड वीडियो पर एक खास टैग लगाता है ‘Translated with Meta AI’. यह लेबल दर्शकों को साफतौर पर बता देता है कि वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा AI के जरिए बदली गई है. अगर कोई यूजर ट्रांसलेटेड वर्जन की बजाय असली ऑडियो सुनना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन्स मौजूद हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ वीडियो के थ्री-डॉट मेन्यू में जाकर Audio and Language सेक्शन में जाना होगा और वहां ‘Do not translate’ ऑप्शन को चुनना है. इससे वीडियो ओरिजिनल भाषा में ही प्ले होगा जैसा क्रिएटर ने अपलोड किया था.

मैप फीचर भी किया पेश
गौरतलब है कि Instagram ने भारत में एक नया इंटरएक्टिव मैप फीचर पेश किया है, जो यूजर्स को उनके आसपास के कंटेंट को एक्सप्लोर करने का एक नया तरीका देता है. इस फीचर की मदद से लोग अपनी लोकेशन से जुड़े Reels, Stories और पोस्ट न सिर्फ शेयर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों का कंटेंट भी रियल-टाइम में खोज सकते हैं.

अब चश्मा पहने-पहने होगा UPI पेमेंट! Lenskart ला रहा है AI Smartglasses

इस मैप टूल में कुछ खास सुविधाएं शामिल हैं-

1. सेलेक्टिव लोकेशन शेयरिंग, जिससे यूजर्स तय कर सकते हैं कि वे अपनी लोकेशन किन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं.
2. टीन्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल्स, ताकि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके,
3. प्राइवेसी इंडिकेटर्स, जो यह दिखाते हैं कि कौन-सा कंटेंट किसके साथ शेयर हो रहा है.

यूजर्स इस मैप पर पिछले 24 घंटे के आसपास का कंटेंट भी देख सकते हैं, जिससे उन्हें अपने एरिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, इसकी जानकारी मिलती है और साथ ही उनकी प्राइवेसी भी बनी रहती है. यह फीचर Instagram को एक सोशल नेटवर्क से आगे बढ़ाकर लोकेशन-बेस्ड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म की दिशा में ले जाता है, जहां कंटेंट और कनेक्शन दोनों को नई ऊंचाई मिलती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

