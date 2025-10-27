अब नहीं खोएंगे आपके पसंदीदा Reels! Instagram का नया फीचर करेगा आसान सर्च

क्या आपने कभी कोई मजेदार या प्रेरणादायक Reel देखी और बाद में उसे ढूंढ नहीं पाए? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते कई बार हम किसी Reel को सेव करना भूल जाते हैं, और बाद में वो वीडियो ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. Instagram ने इस परेशानी का हल निकाल लिया है.

Instagram में आया नया Watch History सेक्शन

Instagram के हेड Adam Mosseri ने Threads पर बताया कि कंपनी अब एक नया Watch History सेक्शन रोलआउट कर रही है. ये फीचर YouTube की वॉच हिस्ट्री की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर अपनी सभी देखी गई Reels को दोबारा देख पाएंगे. इस सेक्शन में आपको आपकी अकाउंट हिस्ट्री के हिसाब से सारी Reels मिलेंगी — यानी कोई Reel अगर आपने सेव नहीं भी की, तो भी आप उसे फिर से ढूंढ पाएंगे.

Watch History में मिलेंगे कई फ़िल्टर

Instagram का यह नया फीचर सिर्फ Reels दिखाने तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें कुछ स्मार्ट फिल्टर ऑप्शन भी दिए गए हैं:

• आप Reels को तारीख के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं — यानी सबसे पुरानी या सबसे नई Reels पहले देख सकते हैं.

• किसी खास दिन या हफ्ते की Reels भी सर्च की जा सकेंगी.

• अगर आपको क्रिएटर का नाम याद है, तो आप अकाउंट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं.

Watch History तक पहुंचने का तरीका

अगर आप यह फीचर यूज करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. अपने प्रोफाइल टैब पर जाएं.

2. ऊपर दाईं ओर तीन लाइन वाला मेन्यू टैप करें.

3. अब जाएं Settings - Your activity - Watch history पर.

यह फीचर नए ऐप वर्जन में धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट हो रहा है. कुछ लोगों के फोन में, जैसे कि Pixel 10 Pro, यह पहले से एक्टिव है.

अब नहीं करनी पड़ेगी “सेव” या “लाइक” की ट्रिक

पहले, अगर किसी Reel को दोबारा देखना होता था, तो यूजर्स उसे लाइक करते थे या खुद को भेज देते थे, ताकि बाद में ढूंढ सकें. लेकिन अब इस तरह के वर्कअराउंड की जरूरत नहीं. नया Watch History फीचर इस झंझट को खत्म कर देगा.

अब कभी नहीं खोएंगे Travel Hacks या Cute Puppies वाले वीडियो

अगर आप रोज सैकड़ों Reels देखते हैं, तो शायद सारी हिस्ट्री स्क्रॉल करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स के लिए यह अपडेट बहुत उपयोगी है. अब वो परफेक्ट ट्रैवल हैक, क्यूट पप्पी वीडियो या कोई मोटिवेशनल क्लिप एल्गोरिद्म के अंधेरे में नहीं खोएंगे. Instagram ने आखिरकार वो फीचर दे दिया है, जिसका यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था.