Advertisement
trendingNow13037966
Hindi NewsटेकInstagram पर दिखेंगे आपके पसंद के Reels! खुद कर सकेंगे Algorithm सेट, फटाफट जानिए कैसे

Instagram पर दिखेंगे आपके पसंद के Reels! खुद कर सकेंगे Algorithm सेट, फटाफट जानिए कैसे

New Instagram feature 2025: Instagram का एल्गोरिदम बार-बार वही Reels दिखाता है, वही टॉपिक घुमाता रहता है और कुछ कंटेंट बहुत ज्यादा पुश करता है. अब Instagram ने आखिरकार यूजर्स को यह शक्ति दे दी है कि वे खुद तय कर सकें कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Instagram पर दिखेंगे आपके पसंद के Reels! खुद कर सकेंगे Algorithm सेट, फटाफट जानिए कैसे

Instagram Reels आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शॉर्ट वीडियो बन चुके हैं. लेकिन यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि Instagram का एल्गोरिदम बार-बार वही Reels दिखाता है, वही टॉपिक घुमाता रहता है और कुछ कंटेंट बहुत ज्यादा पुश करता है. अब Instagram ने आखिरकार यूजर्स को यह शक्ति दे दी है कि वे खुद तय कर सकें कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं. यानी अब आप अपने Reels Algorithm को अपनी पसंद के हिसाब से ट्यून कर पाएंगे.

यूजर को मिलेगा असली कंट्रोल
Instagram का कहना है कि वह यूजर्स को ऐसा तरीका देना चाहता है जिससे वे प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले कंटेंट को खुद नियंत्रित कर सकें. यह बदलाव Reels से शुरू हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय लोग यहीं बिताते हैं. इसमें AI भी शामिल है- जो आपके चुने हुए टॉपिक्स को समझकर Reels को आपके अनुसार पर्सनलाइज करेगा. यानि आपका Reels फीड अब वही दिखाएगा जो आपको सच में पसंद है.

यह फीचर कैसे काम करेगा?
Reels टैब खोलते ही आपको ऊपर दाईं ओर एक नया आइकन दिखेगा- दो लाइनों के साथ दिल जैसा सिंबल. इस पर टैप करते ही Instagram आपको वे टॉपिक्स दिखाएगा जिन्हें वह आपकी पसंद समझता है. यहीं से आप तय करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक ज्यादा देखने हैं और कौन से कम. जैसे ही आप “see more” या “see less” चुनते हैं, आपका फीड उसी हिसाब से बदलना शुरू हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आप अपने टॉप इंटरेस्ट्स देख सकते हैं, अपनी पसंद बदल सकते हैं, नए टॉपिक्स टाइप कर सकते हैं जिन्हें आप ज्यादा देखना चाहते हैं. जिस कंटेंट में आपकी दिलचस्पी नहीं है, उसे कम दिखाने के लिए भी टॉपिक्स सलेक्ट कर सकते हैं. कुछ समय बाद आपका Reels फीड पूरी तरह आपकी पसंद के मुताबिक तैयार हो जाएगा.

आप अपना एल्गोरिदम शेयर भी कर सकते हैं!
Instagram ने यह भी बताया है कि यूजर्स अपने इंटरेस्ट्स को अपनी Story में शेयर कर सकते हैं. इससे आपके फॉलोअर्स देख पाएंगे कि आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं. यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि वे किस तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं.

कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है?
Instagram ने बताया है कि यह फीचर अभी सिर्फ US में उपलब्ध है. लेकिन बहुत जल्द इसे ग्लोबली (अभी अंग्रेजी भाषा में) सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा. समय के साथ Instagram इस फीचर को सिर्फ Reels तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे Explore पेज और ऐप के दूसरे हिस्सों में भी लाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में पूरा Instagram अनुभव यूजर की पसंद के अनुसार पर्सनल हो जाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Instagraminstagram reelsReels algorithm control

Trending news

CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत