/इंस्टाग्राम यूजर्स की मौज! अब रील स्क्रॉल करते ही बदल जाएगा एल्गोरिदम, आ गया गजब का फीचर

अगर आप भी इंस्टाग्राम स्क्रोल करते समय इस बात से परेशान रहते हैं कि ऐप आपको वो वीडियो क्यों दिखा रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. इंस्टाग्राम अब यूजर्स को उनके फीड पर पूरा कंट्रोल देने की तैयारी कर रहा है. इसका मतलब है कि अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको जबरदस्ती कोई वीडियो नहीं दिखा पाएगा. इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अपकमिंग फीचर्स की झलक शेयर की है, जो यूजर्स के कंटेंट देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे. साल 2025 में शुरू हुए 'Your Algorithm' टूल को अब कंपनी और भी आसान और मजेदार बनाने जा रही है ताकि आप रील्स देखते-देखते ही उसे बदल सकें.
इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को और भी यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार बदलाव कर रहा है. इस नए अपडेट के पीछे का आइडिया बेहद सिंपल है. अब यूजर्स को अपनी पसंद का कंटेंट सेट करने के लिए ऐप की सेटिंग में जाकर मथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी. एडम मोसेरी द्वारा शेयर किए गए प्रीव्यू के मुताबिक, अब आप सीधे अपने होम फीड से ही एल्गोरिदम को सुधार सकेंगे. उदाहरण के लिए, जैसे ही आप इंस्टाग्राम के होम पेज को नीचे की तरफ खींचेंगे (पुल डाउन करेंगे), आपके सामने 'Your Algorithm' का एक नया मेनू खुल जाएगा.
इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम एक और शानदार कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है. इसके तहत जब आप कोई रील देख रहे होंगे, तो सिर्फ एक स्वाइप अप करके आप यह तय कर पाएंगे कि आपको आगे किस तरह के वीडियो देखने हैं. इसके अलावा रील्स के ठीक नीचे कुछ नए बटन भी टेस्ट किए जा रहे हैं. इन बटनों पर क्लिक करके आप ऐप को तुरंत बता सकते हैं कि आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं या कम. एडम मोसेरी ने बताया कि वे इस फीचर को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसे यूजर्स रियल टाइम में ट्यून कर सकें. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी कुछ फीचर्स की टेस्टिंग चल रही है और इनमें से कुछ ही जल्द लॉन्च किए जाएंगे.
यह एलान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के यूजर्स इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से काफी नाराज चल रहे थे. मोसेरी की पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए एक कमेंट में लिखा था, "हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम उन लोगों को दिखाए जिन्हें हम फॉलो करते हैं." सालों से यूजर्स की यह शिकायत रही है कि उनके होम फीड पर दोस्तों की पोस्ट दिखने के बजाय अनजान लोगों के रील्स और रिकमेंडेड पोस्ट ज्यादा दिखाई देते हैं. इंस्टाग्राम के ये नए टूल्स इसी शिकायत को दूर करने की एक बड़ी कोशिश हैं.
यूजर्स के फीडबैक को सुनते हुए इंस्टाग्राम ने हाल ही में एक और मजेदार फीचर रोल आउट किया है. अब यूजर्स अपनी कैरोसेल पोस्ट (एक साथ कई फोटो वाली पोस्ट) में हर एक फोटो के लिए अलग-अलग कैप्शन लिख सकते हैं. इससे पहले पूरी कैरोसेल पोस्ट के लिए केवल एक ही कैप्शन लिखने की अनुमति थी, जिससे हर फोटो की अलग कहानी बताना मुश्किल होता था. अब एक सिंपल बटन को ऑन करके हर तस्वीर का अपना अलग कैप्शन सेट किया जा सकता है. इससे क्रिएटर्स को अपनी बात समझाने में काफी आसानी होगी.