अब बच्चों को 'छपरी' बनने से रोकेगा Instagram! माता-पिता देख सकेंगे सारी एक्टिविटी, जानिए क्या है PG-13

अब 13 से 17 साल के यूजर्स को ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखेगा जो संवेदनशील या उम्र के अनुसार अनुचित माना जाता है. यह फीचर अपने-आप (by default) एक्टिव रहेगा और यूजर इसे बिना पैरेंट की मंजूरी के बंद नहीं कर पाएंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:40 AM IST
Instagram ने प्लेटफॉर्म पर टीनेज यूजर्स की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जारी किया है. Meta के स्वामित्व वाला यह सोशल मीडिया ऐप अब सभी किशोर यूजर्स को PG-13 स्तर के कंटेंट तक सीमित कर देगा. यानी अब 13 से 17 साल के यूजर्स को ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखेगा जो संवेदनशील या उम्र के अनुसार अनुचित माना जाता है. यह फीचर अपने-आप (by default) एक्टिव रहेगा और यूजर इसे बिना पैरेंट की मंजूरी के बंद नहीं कर पाएंगे.

PG-13 कंटेंट लिमिटेशन का मतलब क्या है
PG-13 का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट फिल्टर होगा जो 13 साल से ऊपर के लिए उपयुक्त हो. अब टीनेज यूजर्स को गाली-गलौज वाला कंटेंट, खतरनाक स्टंट, नशे से जुड़ी तस्वीरें या नुकसानदेह व्यवहार बढ़ावा देने वाले पोस्ट नहीं दिखेंगे. इसमें वे पोस्ट भी शामिल हैं जिनमें Marijuana या Drugs paraphernalia दिखाया जाता है.

Meta का कहना: पहले के उपाय पर्याप्त नहीं थे
Meta का कहना है कि पहले उन्होंने “संवेदनशील कंटेंट छिपाने” की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा प्रभावी नहीं रही. कई रिपोर्ट्स में पाया गया था कि टीनेज अकाउंट्स को अब भी एडल्ट कंटेंट और सेल्फ-हार्म से जुड़ी पोस्ट्स की रिकमेंडेशन मिल रही थी. अब PG-13 सिस्टम के तहत यह समस्या काफी हद तक खत्म की जा सकेगी.

अब टीन्स के लिए क्या-क्या होगा रिस्ट्रिक्टेड

1. सीमित इंटरैक्शन और फॉलो
अब किशोर यूजर्स ऐसे अकाउंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो नियमित रूप से एडल्ट या संवेदनशील कंटेंट शेयर करते हैं. अगर कोई टीनेजर पहले से ऐसे अकाउंट को फॉलो कर रहा है -जैसे कि OnlyFans लिंक वाले प्रोफाइल्स - तो वे अब उनका कंटेंट नहीं देख पाएंगे, मैसेज नहीं भेज पाएंगे, और उनके कमेंट्स भी नहीं दिखेंगे.

2. अकाउंट प्रोटेक्शन फीचर
Instagram अब ऐसे रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स को भी टीन्स को फॉलो करने, मैसेज भेजने या उनके पोस्ट पर कमेंट करने से रोकेगा. इससे अनजान या अनुचित संपर्क का खतरा काफी कम हो जाएगा. यह कदम टीनेज यूजर्स को ऑनलाइन प्रीडेटर्स और गलत इन्फ्लुएंसेज से बचाने के लिए उठाया गया है.

3. सर्च और AI चैट पर भी लगाम
Instagram अब सर्च में भी बदलाव ला रहा है. ऐसे सभी कीवर्ड्स जो संवेदनशील विषयों से जुड़े हैं (जैसे “suicide”, “eating disorders”, “alcohol”, “gore”) - अब ब्लॉक किए जाएंगे, भले ही उन्हें गलत स्पेलिंग से सर्च किया जाए. यह सीमाएं अब AI चैट्स और वर्चुअल एक्सपीरियंस पर भी लागू होंगी, ताकि AI मॉडल किशोरों को हमेशा age-appropriate जवाब ही दें.

4. पैरेंटल कंट्रोल और स्ट्रिक्ट मोड
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किशोर अब खुद से PG-13 सेटिंग को बदल नहीं सकेंगे. अगर उन्हें यह सीमा हटानी है, तो उन्हें माता-पिता या गार्जियन की मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा Meta ने एक और नया विकल्प जोड़ा है — “Limited Content Mode”, जो और भी सख्त कंटेंट फिल्टर लगाता है. इस मोड में टीन्स पोस्ट्स पर कमेंट नहीं देख सकेंगे, न खुद कमेंट कर पाएंगे और न दूसरों के कमेंट्स पढ़ पाएंगे.

Meta का फोकस: “सुरक्षित और जिम्मेदार सोशल मीडिया”
Meta का कहना है कि यह अपडेट सोशल मीडिया पर टीन्स की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी चाहती है कि युवा यूजर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीखने, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव इंटरैक्शन के लिए करें - न कि जोखिमभरे या मानसिक रूप से हानिकारक कंटेंट के लिए.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Instagram PG-13 teen safety feature Parental Control

