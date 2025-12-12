Advertisement
Hindi News

Mona Lisa जैसी लड़की से लेकर Fake Wedding तक: 2025 में Instagram पर सबसे ज्यादा क्या छाया? रिजल्ट्स ने सबको चौंकाया!

Instagram India Trends 2025: साल 2025 खत्म होने को है और इसी बीच Instagram ने अपनी Year-in-Review रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में भारत में पूरे साल क्या-क्या वायरल हुआ, इसका दिलचस्प खुलासा हुआ है. इस बार सिर्फ क्रिकेट या सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि Mona Lisa जैसी दिखने वाली लड़की से लेकर Fake Wedding पार्टियों तक हर तरह का कंटेंट Instagram पर तहलका मचाता रहा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:31 AM IST
Mona Lisa जैसी लड़की से लेकर Fake Wedding तक: 2025 में Instagram पर सबसे ज्यादा क्या छाया? रिजल्ट्स ने सबको चौंकाया!

Instagram India Trends 2025: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है, इसी महीने के साथ यह साल भी खत्म हो जाएगा. इसी बीच साल 2025 को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है. Meta की मालिकाना हक वाली कंपनी Instagram ने अपना 2025 Year-in-Review रिपोर्ट को अब जारी कर दिया है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भारत में लोग किस तरह की चीजों को सबसे ज्यादा सर्च और शेयर किए. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि Instagram की  2025 Year-in-Review रिपोर्ट में भारत में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया है.

Instagram की Year-in-Review 2025 के अनुसार पूरे साल भर क्रिकेट Instagram पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से लेकर RCB के Ee Sala Cup Namdu की चर्चा, विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट और भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप जीतना इन सभी चीजों ने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एंगेजमेंट बनाया.

भारतीय संस्कृति दुनिया भर में छाई
Instagram की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय संस्कृति दुनिया के मंच पर लगातार छाई रही. रैपर हनुमंकाइंड (Hanumankind) का Coachella में प्रदर्शन, शाहरुख खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ का Met Gala में नजर आना, साथ ही इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स में कोल्हापुरी चप्पल का दिखना और रनवे शो में ए.आर. रहमान के गानों का बजना सबसे ज्यादा आकर्षण रहा.

इसके साथ ही भारत में लोगों ने Ed Sheeran के इंडिया टूर, Nicki Minaj के पोज ट्रेंड, Taylor Swift और Cristiano Ronaldo की एंगेजमेंट से जुड़े पोस्ट्स को खूब देखा और जमकर शेयर भी किया. 2025 में Instagram पर पुरानी फिल्मों और आइकॉनिक कैरेक्टर्स पर बना कंटेंट भी खूब वायरल रहा. Wake Up Sid, Yeh Jawaani Hai Deewani, और Rockstar के गाने व सीन लगातार ट्रेंड में रहे.

ये चेहरे Instagram पर मचाए धूम
साल 2025 में  Instagram पर कुछ लोग अचानक सर्च लिस्ट में काफी ऊपर आ गए, जैसे
प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में दिखी Mona Lisa जैसी लड़की
क्रॉइसैन को प्रशांत कहने वाला आयुष नाम का लड़का
रियाना के वेडिंग लुक को रीक्रिएट करने वाली कोल्हापुर की एक मेहंदी आर्टिस्ट
Sudhanshu Shukla जो 40 साल बाद अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने
कॉमेडियन समय रैना और India’s Got Latent से जुड़े क्लिप भी ट्रेंड में रहे.

ये माइक्रो ट्रेंड्स रहे चर्चा में
इन सब के साथ ही Instagram ने कई छोटे लेकिन सुपर-वायरल ट्रेंड्स का भी अपने रिपोर्ट में जिक्र किया है वो हैं..
एक्टर वीर पहरिया का डांस स्टेप
90-hour work week वाली बहस
शार्क टैंक इंडिया 4 के वायरल क्लिप
Coldplay कॉन्सर्ट के मोमेंट्स
Fake wedding पार्टी पोस्ट्स
Labubu टॉय क्रेज
हल्दी/टर्मरिक कंटेंट
Parineeti Chopra का meri body main sensations डायलॉग
विशाल मेगा मार्ट मीम

