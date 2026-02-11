Advertisement
Instagram ला रहा खास फीचर, अब बिना फिल्टर के भेजना होगा फोटो-वीडियो; न देखने पर भी 24 घंटे में डिलीट हो जाएगा मैसेज!

Instagram Instants Feature: Instagram अपने यूजर्स की प्राइवेसी और रियल कंटेंट के लिए एक नया और कमाल का फीचर लाने की तैयारी में है. इंस्टाग्राम जल्द ही Instants नाम का एक खास फीचर ला सकता है, जिसकी खासियत यह होगी कि इसमें शेयर की गई फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद खुद-ब-खुद गायब हो जाएंगे. इसके साथ ही इस नए फीचर में क्या क्या टूल्स यूजर्स को मिलेंगे आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:49 AM IST
Instagram Instants Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों प्राइवेसी और रियल कंटेंट का क्रेज एक बार फिर से बढ़ने लगा है. प्राइवेसी और रियस कंटेंट की रेस में आगे बढ़ने के लिए अब Meta अपने सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो Snapchat के डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर के दीवाने हैं तो आपके लिए मेटा बड़ी तैयारी कर रही है.

इंस्टाग्राम बहुत ही जल्द Instants नाम का नया फीचर ला सकता है, जो सीधे तौर पर Snapchat को टक्कर देने वाला होगा. इस फीचर की सबसे खास बात यह होगा कि इसमें आपकी फोटो या वीडियो केवल एक बार देखी जा सकेगी और उसके बाद वह अपने आप गायब यानी डिलीट हो जाएगी. चाहे बात बिना फिल्टर वाली रीयल फोटो शेयर करने की हो या मैसेज को प्राइवेट रखने की इंस्टाग्राम का यह नया टूल चैटिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने वाला है. आइए जानते हैं क्या है यह नया फीचर और कैसे करेगा काम आइए जानते हैं.

क्या है इंस्टाग्राम 'Instants'?
मेटा इस फीचर को एक इंटरनल प्रोटोटाइप के रूप में टेस्ट कर रहा है. Instants फीचर के पीछे का कारण प्राइवेसी को बढ़ाना और शॉर्ट-टर्म शेयरिंग को और भी ज्यादा मजेदार बनाना है. इसमें आप जो भी फोटो या वीडियो शेयर करेंगे, वह रिसीवर के देखने के बाद तुरंत गायब हो जाएगी. अगर सामने वाला उसे नहीं देखता है तो भी वह 24 घंटे बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगी.

इन खास नियमों का करना होगा पालन
मीडिया और लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इंस्टाग्राम ने इस फीचर के लिए कुछ लिमिट सेट की है.

फॉलोअर्स को ही भेज सकेंगे
इस Instants फीचर के तहत आप फोटो वीडियो उन्हीं लोगों को भेज सकेंगे जो आपको फॉलो बैक करते हों.  

इसमें फोटो भेजने से पहले आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे. यानी फिल्टर का यूज नहीं कर सकेंगे. इसका मकसद शेयरिंग को रियल और स्पोंटेनियस रखना है.

यह फीचर सीधे इंस्टाग्राम के मैसेजिंग सेक्शन में काम करेगा.

पहले नाम था Shots
फेमस ऐप रिसर्चर एलेसेंड्रो पलुज़ी के मुताबिक मेटा इसे पहले Shots नाम से टेस्ट कर रहा था. हालांकि इंस्टाग्राम पर पहले से ही Vanish Mode और View Once जैसे फीचर्स यूजर्स के लिए लाया है लेकिन Instants को बहुत ही सरल और फास्ट बनाया जा रहा है जिससे यूजर्स Snapchat की तरह क्विक मैसेजिंग कर सकें.

फिलहाल मेटा ने अभी तक इस फीचर को लेकर ऑफिशियली लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है और इसे कुछ चुनिंदा देशों में ही टेस्ट किया जा रहा है. अगर यह ट्रायल सफल होता है तो जल्द ही यह सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.

