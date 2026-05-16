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Hindi Newsटेकगलती से भी न छुएं Instagram DM का यह नया बटन, एक क्लिक में पूरे फ्रेंड लिस्ट को चली जाएगी आपकी डरावनी Photo

गलती से भी न छुएं Instagram DM का यह नया बटन, एक क्लिक में पूरे फ्रेंड लिस्ट को चली जाएगी आपकी 'डरावनी Photo'

Instagram ने हाल ही में “Instants” नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर काफी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि कई यूजर्स को अचानक फोटो नोटिफिकेशन मिलने लगे हैं. कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनकी फोटो दोस्तों तक कैसे पहुंच गई.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 16, 2026, 07:40 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने हाल ही में “Instants” नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर काफी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि कई यूजर्स को अचानक फोटो नोटिफिकेशन मिलने लगे हैं. कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनकी फोटो दोस्तों तक कैसे पहुंच गई. असल में Instants एक क्विक फोटो-शेयरिंग फीचर है, जो कुछ हद तक Snapchat जैसा काम करता है. इसमें भेजी गई फोटो 24 घंटे बाद अपने आप डिलीट हो जाती है. यानी यह फीचर यूजर्स को बिना ज्यादा एडिटिंग या फिल्टर के रियल मोमेंट्स शेयर करने की सुविधा देता है.

कैसे काम करता है Instagram Instants?

जब आप Instagram के DM सेक्शन में जाते हैं, तो नीचे की तरफ एक छोटा फोटो-स्टैक जैसा आइकन दिखाई देता है. यही Instants फीचर है. इसे खोलते ही Instagram आपको इसके बारे में छोटी सी जानकारी देता है और फिर सीधे कैमरा स्क्रीन पर ले जाता है. यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरा ओपन होते ही नीचे “Friends” और “Close Friends” का ऑप्शन दिखता है. लेकिन डिफॉल्ट रूप से “Friends” सिलेक्ट रहता है. इसका मतलब है कि जैसे ही आप फोटो क्लिक करके भेजते हैं, वह उन सभी लोगों तक पहुंच जाती है जिन्हें आप फॉलो बैक करते हैं. कई यूजर्स को यह बात समझ नहीं आ रही और वे गलती से अपनी फोटो पूरे फ्रेंड्स लिस्ट के साथ शेयर कर दे रहे हैं. कई बार लोग सिर्फ एक दोस्त को फोटो भेजना चाहते हैं, लेकिन फोटो सभी दोस्तों तक चली जाती है.

क्यों परेशान हो रहे हैं यूजर्स?

Instagram पर अब तक लोग ज्यादा पॉलिश्ड और एडिटेड कंटेंट देखने के आदी हो चुके हैं. AI फिल्टर्स और एडिटिंग टूल्स ने भी इस ट्रेंड को और बढ़ाया है. ऐसे में अचानक बिना ज्यादा कंट्रोल वाला फीचर कई लोगों को असहज महसूस करा रहा है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अभी Instagram इसमें किसी एक व्यक्ति को फोटो भेजने का ऑप्शन नहीं देता. यूजर्स सिर्फ “Friends” या “Close Friends” चुन सकते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं और फीचर को बंद करने के तरीके खोज रहे हैं.

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Instagram Instants को बंद कैसे करें?

अगर आप इस फीचर को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले अपना Instagram प्रोफाइल खोलें. इसके बाद ऊपर दाईं तरफ दिख रहे तीन लाइन वाले मेन्यू पर टैप करें. यहां से “Settings” में जाएं. फिर नीचे स्क्रॉल करके “Content Preferences” ऑप्शन खोलें. यहां आपको “Hide Instants in Inbox” नाम का ऑप्शन मिलेगा. इसे ऑन करते ही Instants फीचर आपके इनबॉक्स से गायब हो जाएगा. साथ ही दूसरे लोगों द्वारा भेजे गए Instants भी आपको दिखाई नहीं देंगे.

फीचर पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते? ये तरीका भी काम आएगा

अगर आप Instants को पूरी तरह डिसेबल नहीं करना चाहते, तो Instagram ने एक और ऑप्शन दिया है. इसके लिए आपको DM में दिखाई देने वाले Instants स्टैक को थोड़ा देर दबाकर रखना होगा और फिर दाईं तरफ स्वाइप करना होगा. ऐसा करने से कुछ समय के लिए Instants नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे और आपको लगातार फोटो पॉप-अप नहीं दिखेंगे.

गलती से भेजी गई फोटो को डिलीट कर सकते हैं?

अगर आपने गलती से कोई फोटो सभी दोस्तों को भेज दी है, तो उसे हटाने का ऑप्शन भी मौजूद है. हालांकि यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि फोटो हटाने पर वह सभी लोगों की फीड से एक साथ गायब हो जाएगी.

Instagram ने Instants के लिए अलग गैलरी दी है, जहां जाकर यूजर भेजी गई तस्वीरों को मैनेज या डिलीट कर सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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