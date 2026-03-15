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Hindi Newsटेकमोबाइल नहीं, ये तो ड्रग है! अमेरिका में मेटा-यूट्यूब पर छिड़ी कानूनी जंग; क्या अब बदल जाएगा आपके Instagram का अंदाज?

मोबाइल नहीं, ये तो 'ड्रग' है! अमेरिका में मेटा-यूट्यूब पर छिड़ी कानूनी जंग; क्या अब बदल जाएगा आपके Instagram का अंदाज?

Instagram is a Drug Case: सोशल मीडिया की लत को लेकर अमेरिका की एक अदालत में चल रहा मुकदमा अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. मेटा (Instagram) और गूगल (YouTube) पर लगे इन आरोपों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने ऐप्स को जानबूझकर एडिक्टिव बनाया है ताकि बच्चे इसके आदी हो जाएं. आइए, समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:56 AM IST
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मोबाइल नहीं, ये तो 'ड्रग' है! अमेरिका में मेटा-यूट्यूब पर छिड़ी कानूनी जंग; क्या अब बदल जाएगा आपके Instagram का अंदाज?

Instagram is a Drug Case: क्या सोशल मीडिया की लत किसी ड्रग्स या सिगरेट के नशे जैसी हो सकती है? अमेरिका की एक अदालत में चल रहा एक ऐतिहासिक मुकदमा इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूम रहा है. इस केस की सुनवाई में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले दावे किए गए हैं. कैलिफोर्निया की एक जूरी अब उस ऐतिहासिक मुकदमे पर विचार कर रही है, जिसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बच्चों को एडिक्ट बनाने और उनकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि इन कंपनियों ने जानबूझकर अपने ऐप्स को 'नशे' जैसा बनाया है ताकि बच्चे और युवा इसके चंगुल में फंसे रहें. आइए, बेहद सरल भाषा में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और इसका असर आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है?

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, अमेरिका में दर्जनों परिवारों और स्कूलों ने मिलकर मेटा और गूगल के खिलाफ यह केस किया है. उनका दावा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे एल्गोरिदम तैयार किए हैं, जो बच्चों के दिमाग में डोपामाइन (Dopamine) नाम का केमिकल रिलीज करते हैं. यह वही केमिकल है, जो जुए या ड्रग्स की लत लगने पर दिमाग में पैदा होता है.

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कैसे शुरू हुआ यह मामला

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब केली नाम की एक युवती ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई. उसने कहा कि उसने बहुत कम उम्र में सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया था. धीरे-धीरे वह इसकी इतनी आदी हो गई कि रोज कई-कई घंटे मोबाइल पर बिताने लगी. युवती का दावा है कि इस आदत का असर उसकी पढ़ाई, नींद और मानसिक सेहत पर पड़ा. उसे लगातार तनाव, उदासी और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. उसके अनुसार सोशल मीडिया के कई फीचर उसे बार-बार ऐप खोलने के लिए उकसाते रहे.

किन फीचर्स पर उठे सवाल

मुकदमे के दौरान खास तौर पर उन फीचर्स पर चर्चा हुई, जो यूजर्स को ज्यादा समय तक ऐप पर रोके रखते हैं. इसमें बिना रुके चलते रहने वाले वीडियो, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और अंतहीन स्क्रॉल जैसी चीजें शामिल हैं. युवती के वकीलों का कहना है कि इन फीचर्स को सोच-समझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग एक बार ऐप खोलें, तो आसानी से उससे बाहर न निकल पाएं. उनका आरोप है कि कंपनियां यूजर्स के ज्यादा समय तक ऑनलाइन रहने से फायदा कमाती हैं, इसलिए ऐसे फीचर बनाए जाते हैं.

कंपनियों ने क्या कहा?

दूसरी तरफ कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने, जानकारी देने और मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं. कंपनियों के वकीलों का कहना है कि किसी व्यक्ति की मानसिक परेशानी के लिए सिर्फ सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उनके मुताबिक हर यूजर के पास यह विकल्प होता है कि वह ऐप का इस्तेमाल कितने समय तक करे.

क्यों अहम माना जा रहा है यह ट्रायल?

यह मुकदमा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहली बार सोशल मीडिया की लत को लेकर अदालत में इतनी गंभीर बहस हुई है. इस मामले का फैसला आने वाले समय में टेक कंपनियों के लिए नई तरह की परेशानी खड़ी कर सकता है. कानून के जानकारों का मानना है कि अगर जूरी कंपनियों को जिम्मेदार मानती है, तो आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजाइन और बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर कड़े नियम बन सकते हैं. कंपनियों को अरबों डॉलर का हर्जाना देना पड़ सकता है. हो सकता है कि कंपनियां अपने ऐप्स के डिजाइन में कुछ बड़े बदलाव करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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