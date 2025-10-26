Advertisement
trendingNow12975757
Hindi Newsटेक

रील्स के दीवानों के लिए खुशखबरी! Instagram ने लॉन्च किया मजेदार फीचर, दूर की ये समस्या

Instagram ने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करते हुए एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसकी मांग पिछले लंबे वक्त से कई यूजर्स कर रहे हैं. इसी के साथ अब यूजर्स की एक बड़ी समस्या हल हो गई है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रील्स के दीवानों के लिए खुशखबरी! Instagram ने लॉन्च किया मजेदार फीचर, दूर की ये समस्या

Instagram पर आज लगभग हर शख्स एक्टिव हो चुका है. जिसे देखो वो या तो रील्स देख रहा है या फिर बनाने में लगा हुआ है. हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन घंटों रील्स देखते हुए बिता देते हैं. हालांकि, इस दौरान जिस एक परेशानी का हर किसी को सामना करना पड़ता है, वो ये है कि अगर हम कोई रील देखकर आगे बढ़ गए और फिर उसे देखना चाहें तो वह रील शायद ही हमें फिर देखने को मिल पाए. इसके लिए हमें उस रील को फिर से देखने के लिए सेव करना बेहद जरूरी होता है. वहीं, अब आपको अपनी इस समस्या का भी हल मिलने वाला है.

दिलचस्प है Instagram का ये फीचर
यूजर्स के एक्सपीरियंस को और स्मूद बनाने के लिए अब Instagram अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करते हुए नए फीचर्स लेकर आया है. अगर आप किसी देखी हुई रील को फिर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए अब उसे सेव करने की या घंटों तक रील्स को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि इंस्टाग्राम के लेटेस्ट फीचर के तहत आपके लिए यह काम अब बेहद आसान हो गया है. इस फीचर को 'वॉच हिस्ट्री' नाम दिया गया है, जो लॉन्च हो चुका है.

CEO एडम मोसेरी ने किया लॉन्च
Instagram के CEO एडम मोसेरी ने इस नए फीचर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वॉच फीचर को लॉन्च कर दिया गया है. उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो के जरिए कहा, 'उम्मीद है कि अब आप उन चीजों को आसानी से ढूंढ पाएंगे जो आपको पहले नहीं मिल पा रही थीं.' इस फीचर के बारे में ऐलान करते ही कई यूजर्स ने मोसेरी का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या ऑफिस में ट्रैक होंगे? Microsoft Teams अब खुद बताएगा आपकी लोकेशन, आ रहा नया फीचर

चलिए जानते हैं कि वॉच हिस्ट्री का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

1. सबसे पहले इंस्टाग्राम की Settings में जाएं.
2. अब Your Activity वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
3. यहां आपको Watch History का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट कर लें.
इस फीचर पर टैप करते ही आप वो रील्स भी देख पाएंगे जो आप पहले भी देख चुके हैं. इनमें से अगर कोई रील आप काफी वक्त से ढूंढ रहे थे तो अब आपकी वो समस्या भी हल हो जाएगी.

Google के पूर्व CEO की सलाह; वीकेंड में बस कर लें ये काम, मिलेगी Success! 

इसलिए जरूर हो गया था ये फीचर
इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हुए अगर कोई कॉल या जाए या गलती से कहीं टैप हो जाए या पेज रीफ्रेश हो जाए, तो ऐसे में वो रील हट जाती थी जो आप देख रहे होते थे. इस वजह से यूजर्स वक्त से परेशान थे. इसे लेकर लंबे वक्त से कई यूजर्स शिकायतें कर रहे थे और किसी ऐसे ही फीचर की मांग की जा रही थी, जिससे वह उस पुरानी को रील को देख पाएं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

InstagramReels

Trending news

आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...