/Instagram का सबसे बड़ा धमाका! iPhone में खुद-ब-खुद बन जाएगी Reels, आपने Magic Button देखा क्या?

अगर आप भी Instagram Reels बनाने के शौकीन हैं लेकिन वीडियो को ट्रिम करने, बेकार हिस्सों को काटने और एडिट करने में घंटों बर्बाद करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. Instagram ने अपने iPhone यूजर्स के लिए 'First Draft' नाम का एक कमाल का AI आधारित फीचर पेश किया है. यह नया फीचर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपकी चुनी हुई वीडियो क्लिप्स को ऑटोमैटिकली ट्रिम करके एक शानदार रफ कट Reel तैयार कर देता है. अब आपको गैलरी की क्लिप्स को खुद से छांटने और फालतू के पॉज हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं कि यह नया फीचर कैसे काम करता है और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं.
Instagram का First Draft फीचर कंटेंट क्रिएटर्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी यानी एडिटिंग के शुरुआती काम को आसान बनाता है. जब आप अपनी गैलरी से वीडियो क्लिप्स चुनते हैं, तो यह फीचर अपने आप उनमें से गैर-जरूरी हिस्सों को काट देता है और बातचीत के बीच में आने वाले लंबे खामोशी वाले पलों (Pauses) को हटा देता है. इसके बाद यह सभी क्लिप्स को एक सही क्रम में जोड़कर एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर देता है. यह पूरा प्रोसेस 10 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाता है.
यह नया टूल लगभग हर तरह की रील्स पर काम करता है. अगर आप कैमरे के सामने सीधे बोलकर वीडियो बनाते हैं (Talking-Head Videos), तो यह आपके लिए वरदान साबित होगा क्योंकि ऐसे वीडियो में बोलते समय बार-बार रुकना पड़ता है जिन्हें हटाना सबसे थकाऊ काम होता है. इसके अलावा अगर आप दिनभर की गतिविधियों का Vlog (Day-in-the-life) या मल्टी-क्लिप मोंटाज बना रहे हैं, तो भी First Draft बहुत तेजी से शुरुआती एडिटिंग निपटा देता है.
इस फीचर को आप अपनी सुविधानुसार दो अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं.
तरीका 1: गैलरी में रखी क्लिप्स से
1. अपने iPhone में Instagram खोलें और Reels सेक्शन में जाएं.
2. अपनी फोन गैलरी से एक या एक से अधिक वीडियो क्लिप्स सेलेक्ट करें.
3. स्क्रीन पर दिख रहे First Draft बटन पर टैप करें.
4. सिस्टम अपने आप वीडियो ट्रिम करके रफ कट बना देगा, इसे रिव्यु करें.
5. अब आप फुल रील्स एडिटर में जाकर गाने या टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं.
तरीका 2: तुरंत रिकॉर्डिंग करके
1. Instagram कैमरा ओपन करें और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें.
2. रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद First Draft ऑप्शन को चुनें.
3. ऑटो-जनरेटेड ड्राफ्ट को देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें.
4. अब अपनी Reel को आसानी से पब्लिश करें.
Instagram का साफ कहना है कि First Draft का मकसद यूजर्स को एक शुरुआत देना है, न कि मैन्युअल एडिटिंग को पूरी तरह से खत्म करना. ऑटोमैटिक कट बनने के बाद भी आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है. आप क्लिप्स का क्रम बदल सकते हैं, किसी हिस्से को हटा सकते हैं या फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं. CapCut या Premiere Pro जैसे भारी ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए यह पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जो लोग जल्दी में रफ कट बनाकर Reel शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है.
फिलहाल Instagram इस फीचर को रोलआउट कर रहा है और यह सिर्फ iPhone यानी iOS यूजर्स के लिए ही उपलब्ध हो रहा है. Android यूजर्स को इस टूल के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी ने इसके Android रोलआउट की किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है.