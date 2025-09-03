Instagram पर देख सकेंगे Microdrama Series! भारत में Gen Z के होंगे मजे ही मजे, जानिए कैसे देखें छोटे-छोटे एपिसोड्स

इंस्टाग्राम अब सिर्फ तस्वीरें और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा. लगातार नए एक्सपेरिमेंट करते हुए यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट का हब बन चुका है. इसी कड़ी में इंस्टाग्राम ने भारत में अपनी पहली माइक्रोड्रामा सीरीज लॉन्च की है, जिसका नाम है “Party of Two”.

माइक्रोड्रामा क्या है?

माइक्रोड्रामा छोटे-छोटे एपिसोड्स में बनने वाली कहानियां होती हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में देख सकते हैं. इनका फॉर्मेट इतना छोटा और मजेदार होता है कि लोग आसानी से इन्हें कहीं भी, कभी भी देख पाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2027 तक माइक्रोड्रामा मार्केट की वैल्यू 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है.

इंस्टाग्राम का ‘Anyway’ कैंपेन और माइक्रोड्रामा

इंस्टाग्राम ने इस साल अपना “Anyway” कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें यह मैसेज दिया गया कि यह प्लेटफॉर्म क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए है. भारत में लॉन्च हुई माइक्रोड्रामा सीरीज इसी कैंपेन को आगे बढ़ाती है.

“Party of Two” दो जेन-जी (Gen Z) रूममेट्स की कहानी है. दोनों की पर्सनैलिटी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों यह दिखाते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम रोजमर्रा की जिंदगी में इंस्पिरेशन देने का जरिया बन सकता है.

क्यों खास है “Party of Two”?

• इसमें कुल 7 एपिसोड्स होंगे.

• इसे कम्यूनिक एजेंसी के साथ मिलकर बनाया गया है.

• निर्देशन समुद्र सेनगुप्ता और गोपिकृष्णन नायर ने किया है.

• इसमें निधि भानुशाली और सुनाक्षी ग्रोवर जैसे पॉपुलर यंग एक्टर्स नजर आएंगे.

• नए एपिसोड्स 4 सितंबर से हर दूसरे दिन रिलीज होंगे.

इंस्टाग्राम का विजन

मेटा इंडिया के कंट्री डायरेक्टर अरुण श्रीनिवास का कहना है कि इंस्टाग्राम अब युवाओं को और ज्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन के मौके देना चाहता है. इसके लिए कंपनी ने नए ऐप्स और फीचर्स जैसे Edits, Trials और Reposts पेश किए हैं. उनका मानना है कि छोटे और एंटरटेनिंग माइक्रोड्रामाज Gen Z को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से क्रिएटिविटी खोजने और उसे शेयर करने के लिए इंस्पायर करेंगे.

सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, बाकी ऐप्स भी हैं रेस में

इंस्टाग्राम अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो माइक्रोड्रामा को प्रमोट कर रहा है. ReelShort, DramaBox, GoodShort और DramaWave जैसे ऐप्स ने भी इसी ट्रेंड को अपनाया है. 2025 की पहली तिमाही में इन ऐप्स ने मिलकर 700 मिलियन डॉलर की कमाई की. यह पिछले साल की तुलना में 300% ज्यादा है.

क्यों बढ़ रही है माइक्रोड्रामा की पॉपुलैरिटी?

• छोटे और आकर्षक एपिसोड्स

• हर समय मोबाइल पर एक्सेसिबल

• डोपामाइन हिट और एस्केपिज्म का आसान जरिया

• जेन-जी और मिलेनियल्स के लाइफस्टाइल के हिसाब से बिल्कुल फिट