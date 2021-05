Instagram का ये फीचर है मजेदार, स्टोरी में अपने आप जुड़ जाएंगे कैप्शन

नई दिल्ली: Instagram ने एक नया न्यूज Sticker का विकल्प जोड़ा है. इसे कैप्शन कहा जा रहा है. इस फीचर के एक्टिव होने के बाद यूजर्स की स्टोरी में अपने-आप कैप्शन (Captions) जुड़ जाएंगे. अब इस फीचर को स्टोरीज और रील्स में जोड़ा जा रहा है. इंस्टाग्राम का यह फीचर IGTV और Thread App में था. ये कैप्शन स्टिकर फीचर स्टिकर ट्रे में उपलब्ध है. यूजर्स वीडियो (Video) रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही कैप्शन स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो कैप्शन अपने-आप वीडियो में जुड़ जाएगा. स्टोरीज में अन्य Text ऑप्शन की तरह यूजर्स जनरेट होने के बाद स्टाइल और कलर को एडजस्ट कर सकेंगे.

Sound off

…with sound off

Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.

We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R

— Instagram (@instagram) May 4, 2021