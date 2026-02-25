Advertisement
YouTube की छुट्टी करने आ गया Instagram TV! अब सोफे पर बैठकर बड़े पर्दे पर देखें अपनी पसंदीदा Reels

Instagram अब फोन से निकलकर आपके Google TV पर आ गया है. यह ऐप खास तौर पर टीवी रिमोट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वीडियो अपने आप (Autoplay) चलते हैं, जिससे यह टीवी चैनल जैसा अनुभव देता है. आप केवल Reels ही नहीं, बल्कि फोटो, कैरोसेल पोस्ट और कमेंट्स भी देख सकते हैं. एक ही टीवी ऐप में आप 5 अलग-अलग अकाउंट्स जोड़ सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:10 PM IST
Instagram अब सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं रहा. कंपनी ने अपने टीवी ऐप को Google TV डिवाइस पर भी रोलआउट कर दिया है. इससे पहले 2025 के आखिर में यह ऐप Amazon Fire TV पर लॉन्च हुआ था. अब Google TV यूजर्स भी अपने लिविंग रूम की बड़ी स्क्रीन पर Reels, फोटो और पोस्ट देख सकते हैं. इस कदम का मकसद साफ है. लोग अब ज्यादा समय टीवी पर कंटेंट देखने में बिता रहे हैं. ऐसे में Instagram भी इस स्पेस में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है.

YouTube को टक्कर देने की तैयारी
टीवी स्क्रीन पर वीडियो देखने के मामले में YouTube पहले से ही मजबूत पकड़ रखता है. Instagram का यह कदम सीधे तौर पर YouTube को चुनौती देने जैसा है. कंपनी चाहती है कि यूजर मोबाइल की बजाय टीवी पर भी ज्यादा समय उसके प्लेटफॉर्म पर बिताएं. बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखने का अनुभव अलग होता है. Instagram अब उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहता है.

टीवी रिमोट से आसान कंट्रोल
Instagram TV ऐप को खास तौर पर टीवी रिमोट के हिसाब से डिजाइन किया गया है. ऐप खोलते ही आपको अलग-अलग कैटेगरी दिखेंगी, जैसे कॉमेडी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल. जैसे ही आप किसी Reel पर क्लिक करते हैं, वीडियो तुरंत चलने लगता है. एक वीडियो खत्म होते ही अगला वीडियो अपने आप प्ले हो जाता है. आपको मोबाइल की तरह बार-बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता. पूरा एक्सपीरियंस टीवी चैनल देखने जैसा लगता है.

सिर्फ वीडियो नहीं, फोटो भी देखें
यह ऐप केवल वीडियो तक सीमित नहीं है. आप सामान्य पोस्ट, फोटो और कैरोसेल पोस्ट भी देख सकते हैं. सभी कंटेंट को बड़ी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट किया गया है ताकि देखने में अजीब न लगे. वर्टिकल वीडियो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ही दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह ऑप्टिमाइज किया गया है कि टीवी पर देखने में असहज महसूस न हो. कैप्शन और टेक्स्ट भी बड़े और साफ दिखाई देते हैं ताकि दूर से भी आसानी से पढ़ा जा सके.

टीवी पर भी मिलेगा इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस
Instagram ने इस ऐप को सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रखा है. आप टीवी से ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं और कंटेंट को रीशेयर भी कर सकते हैं. यानि यह सिर्फ पैसिव व्यूइंग नहीं है, बल्कि आप उसी तरह एंगेज कर सकते हैं जैसे मोबाइल पर करते हैं.

ऐसे करें Google TV पर इंस्टॉल
Google TV पर Instagram इंस्टॉल करना काफी आसान है. सबसे पहले अपने टीवी में Google Play Store खोलें. वहां Instagram ऐप सर्च करें और डाउनलोड करें. डाउनलोड के बाद ऐप खोलें और लॉगिन करें. आप चाहें तो अपने फोन से QR कोड स्कैन करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर मैन्युअली यूजरनेम और पासवर्ड डाल सकते हैं. एक खास बात यह है कि एक ही टीवी पर आप पांच तक अकाउंट जोड़ सकते हैं. अगर घर में कई लोग Instagram इस्तेमाल करते हैं, तो यह फीचर काफी काम का है.

फिलहाल कहां उपलब्ध है?
अभी यह फीचर अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे दूसरे देशों में भी रोलआउट किया जाएगा.

