iPad यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 15 साल बाद लॉन्च हुआ Instagram ऐप, Reels देखने का मजा दोगुना
iPad यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 15 साल बाद लॉन्च हुआ Instagram ऐप, Reels देखने का मजा दोगुना

Instagram Finally Arrives on iPad: लगभग 15 साल के बाद आखिरकार iPad यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम ऐप लॉन्च हो चुका है. इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जो कुछ यूजर्स को अजीब एक्सपीरियंस हो सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे ये ऐप नॉर्मल इंस्टा से अलग है..

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:19 PM IST
iPad यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 15 साल बाद लॉन्च हुआ Instagram ऐप, Reels देखने का मजा दोगुना

Instagram Launches Official iPad App: iPad यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. Apple ने 2010 में 15 साल पहले iPad लॉन्च किया था, इसी साल इंस्टाग्राम की भी एंट्री हुई थी. लेकिन तब से अब तक इंस्टाग्राम ने आईपैड के लिए अपना ऐप नहीं बनाया था. लेकिन फाइनली इंस्टा ने आईपैड के लिए ऑफिशियली ऐप लॉन्च कर दिया है. अब आपको बड़ी स्क्रीन पर रील्स देखने के साथ कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं iPad पर ऐप नॉर्मल इंस्टाग्राम से कैसे अलग है?

बड़ी स्क्रीन पर रील्स और वीडियो का मजा

गिजिमोडो कि रिपोर्ट के मुताबिक, iPad के लिए लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम ज्यादा अलग नहीं है, यह वेब जैसा ही है. इसमें एक साइडबार दिया गया है, जिसके जरिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स भी आसानी से देख सकते हैं. आईपैड की बड़ी स्क्रीन पर फोटो-वीडियो और रील्स देखने का मजा डबल हो जाता है. आईपैड की बड़ी स्क्रीन पर एडिटिंग बेहद आसान है. फोन की तुलना में iPad पर इंस्टाग्राम कम कंजस्टेड लगता है.  

इंस्टाग्राम iPad ऐप पर मिलते है नए फीचर
आईपैड के लिए ऐप में एक नया फॉलोइंग टैब एड किया गया है, जो यूजर्स के लिए यूजफुल है. टैब में तीन हिस्से दिए गए है, All में फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट और रील्स दिखेंगी. Friends में केवल उन्हीं अकाउंट्स का कंटेंट दिखेगा जिन्हें आप फॉलोबैक करते हैं. Latest में जो अकाउंट्स आपने फॉलो किए है उनका कंटेंट समय के हिसाब से दिखाई देगा. 

फीड की जगह रील्स पर फोकस
iPad पर इंस्टा ओपन करते ही सबसे पहले रील्स टैब दिखता है जबकि नॉर्मली फीड दिखाई नहीं देती है. ये नया चेंज पुराने यूजर्स को हो सकता है पसंद न आए. कुछ लोग दोस्तों और रिश्तेदारों या फॉलो किए अकाउंट्स की पोस्ट देखने के लिए ऐप ओपन करते हैं. इंस्टाग्राम का मानना है कि लोग अब रील्स ज्यादा देखते हैं, इसीलिए ये एक्सपीरियंस बेहतरीन और इंटरएक्टिव होगा.  

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

instagram appiPad Users

