iPad यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 15 साल बाद लॉन्च हुआ Instagram ऐप, Reels देखने का मजा दोगुना

Instagram Launches Official iPad App: iPad यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. Apple ने 2010 में 15 साल पहले iPad लॉन्च किया था, इसी साल इंस्टाग्राम की भी एंट्री हुई थी. लेकिन तब से अब तक इंस्टाग्राम ने आईपैड के लिए अपना ऐप नहीं बनाया था. लेकिन फाइनली इंस्टा ने आईपैड के लिए ऑफिशियली ऐप लॉन्च कर दिया है. अब आपको बड़ी स्क्रीन पर रील्स देखने के साथ कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं iPad पर ऐप नॉर्मल इंस्टाग्राम से कैसे अलग है?

यह भी पढ़े: चीन से दो-दो हाथ करने पर तुल गए ट्रंप, पहले टैरिफ अब दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी को जारी कर दिया 'हुकुम'

बड़ी स्क्रीन पर रील्स और वीडियो का मजा

Add Zee News as a Preferred Source

गिजिमोडो कि रिपोर्ट के मुताबिक, iPad के लिए लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम ज्यादा अलग नहीं है, यह वेब जैसा ही है. इसमें एक साइडबार दिया गया है, जिसके जरिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स भी आसानी से देख सकते हैं. आईपैड की बड़ी स्क्रीन पर फोटो-वीडियो और रील्स देखने का मजा डबल हो जाता है. आईपैड की बड़ी स्क्रीन पर एडिटिंग बेहद आसान है. फोन की तुलना में iPad पर इंस्टाग्राम कम कंजस्टेड लगता है.

इंस्टाग्राम iPad ऐप पर मिलते है नए फीचर

आईपैड के लिए ऐप में एक नया फॉलोइंग टैब एड किया गया है, जो यूजर्स के लिए यूजफुल है. टैब में तीन हिस्से दिए गए है, All में फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट और रील्स दिखेंगी. Friends में केवल उन्हीं अकाउंट्स का कंटेंट दिखेगा जिन्हें आप फॉलोबैक करते हैं. Latest में जो अकाउंट्स आपने फॉलो किए है उनका कंटेंट समय के हिसाब से दिखाई देगा.

यह भी पढ़े: भारत में बढ़ता ChatGPT का क्रेज! अमेरिका को भी दी मात, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

फीड की जगह रील्स पर फोकस

iPad पर इंस्टा ओपन करते ही सबसे पहले रील्स टैब दिखता है जबकि नॉर्मली फीड दिखाई नहीं देती है. ये नया चेंज पुराने यूजर्स को हो सकता है पसंद न आए. कुछ लोग दोस्तों और रिश्तेदारों या फॉलो किए अकाउंट्स की पोस्ट देखने के लिए ऐप ओपन करते हैं. इंस्टाग्राम का मानना है कि लोग अब रील्स ज्यादा देखते हैं, इसीलिए ये एक्सपीरियंस बेहतरीन और इंटरएक्टिव होगा.