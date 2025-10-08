Advertisement
Instagram पर Reel बनाओ और Gold Ring पाओ! इन लोगों को मिलेगा खास अवॉर्ड

Instagram पर आज लाखों वीडियोज बनाकर कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, अब प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएटर्स को सोने की अंगूठी देने जा रहा है. चलिए जानते हैं किन लोगों को मिलेगा ये खास अवॉर्ड.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:00 PM IST
आज लगभग हर दूसरा शख्स इंस्टाग्राम (Instagram) प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हो चुका है. कई लोग अपना वक्त इंस्टाग्राम वीडियोज बनाने में बिता रहे हैं तो वहीं, ज्यादातर लोग इस पर घंटों रील्स देखते रह जाते हैं. इंस्टाग्राम के जरिए भी लोगों ने कमाई के रास्ते ढूंढ लिए हैं. हालांकि, अब प्लेटफॉर्म ने अपने क्रिएटर्स के लिए नया अवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसे Rings Awards का टाइटल दिया गया है. लेकिन यह अवॉर्ड बाकी दूसरी पारंपरिक अवॉर्ड्स से बिल्कुल अलग होंगे. चलिए जानते हैं क्या होगा इनमें खास.

खास होगा ये अवॉर्ड
बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के इस अवॉर्ड इवेंट में विनर्स को एक फिजिकल इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा. इंस्टाग्राम के इस प्रोग्राम के तहत 25 क्रिएटर्स को अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. अवॉर्ड के तौर पर उन्हें एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी, जिसे Grace Wales Bonner ने डिजाइन किया है. हालांकि, क्रिएटर्स को इस अंगूठी के अलावा कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें एक डिजिटल कॉपी मिलेगी, जिससे वह अपने इस सम्मान को प्रोफाइल और स्टोरी में शोकेस कर पाएं.

विनर्स को क्या-क्या मिलेगा
विनर्स को बेशक कैश प्राइज न मिले, लेकिन उन्हें एक एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए जाएंगें. विनर्स को डिजिटल बैज और गोल्डन स्टोरी रिंग मिलेगा, जिसका इस्तेमाल कर वह अपनी प्रोफाइल बैकग्राउंड के कलर्स को यूनिक ग्रेडिएंट स्टाइल में कस्टमाइज कर सकेंगे. इसके अलावा उनके कंटेंट को Instagram पर अलग पहचान और प्राथमिकता दी जाएगी. यह पहली बार है जब इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी पर्सनलाइजेशन की सुविधा दे रहा है.

ऐसे क्रिएटर्स की तलाश
इन Ring Awards की सबसे दिलचस्प बात यह बताया जा रही है कि इसमें किसी भी तय कैटेगरी का नामांकन नहीं किया जाएगा. बल्कि ऐसे 25 क्रिएटर्स को चुना जाएगा जिनके काम में यूनिकनेस, क्रिएटविटी और इनोवेशन दिखता है. Instagram का कहना है कि यह अवॉर्ड उन क्रिएटर्स को दिए जाएंगे जिन्होंने न सिर्फ कंटेंट बनाया, बल्कि Instagram की 3 अरब लोगों की कम्युनिटी को अपने कंटेंट से प्रेरित भी किया है.

कौन चुनेगा विनर्स
इन क्रिएटर्स को चुनने के लिए एक खास जूरी बनाई गई है जिसमें कई मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया है. इसमें Instagram के चीफ Adam Mosseri, फिल्ममेकर Spike Lee, डिजाइनर Marc Jacobs, आर्टिस्ट Kaws, यूट्यूबर Marques Brownlee, फैशन पार्टनरशिप हेड Eva Chen, और कई अन्य कलाकार, खिलाड़ी और मेकअप आर्टिस्ट होंगे, जो मिलकर 25 विनर्स को चुनेंगे.

हर साल किए जा सकते हैं अवॉर्ड्स
इंस्टाग्राम ने कहा है कि अब वह अपने इन अवॉर्ड्स को हर साल आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल के विनर्स की लिस्ट का ऐलान 16 अक्टूबर को किया जाएगा.

