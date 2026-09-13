/Instagram का नया अपडेट: अब दूसरों की फोटो पर बिना री-पोस्ट किए आपका भी हक, आ गया गजब का फीचर

Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर पेश कर दिया है. इस नए फीचर की सहायता से अब यूजर्स उन पोस्ट को भी अपने मेन प्रोफाइल ग्रिड पर दिखा सकेंगे, जिनमें उन्हें टैग किया गया है. इसके लिए पोस्ट को फिर से अपने अकाउंट से शेयर या अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. इंस्टाग्राम का यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जो दोस्तों के साथ घूमने, किसी इवेंट या पार्टी की तस्वीरों में टैग किए जाते हैं. अभी ऐसी स्थिति में अगर कोई फोटो अपनी प्रोफाइल पर दिखानी हो तो यूजर को उसे डाउनलोड करके अलग से पोस्ट करना पडता है. नए फीचर के बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी.
Instagram पर किसी पोस्ट में टैग किए जाने के बाद यूजर को उस पोस्ट को अपनी प्रोफाइल पर Add करने का ऑप्शन मिल जाएगा. यह ऑप्शन कई जगहों से इस्तेमाल किया जा सकता है. यूजर को टैग किए जाने के बाद मिलने वाले DM नोटिफिकेशन से भी पोस्ट को प्रोफाइल ग्रिड में जोडा जा सकता है. इसके साथ ही यूजर सीधे उस Tagged Post को खोलकर भी इसे अपने प्रोफाइल पर दिखा सकता है. प्रोफाइल के Tagged सेक्शन से भी इस पोस्ट को मेन ग्रिड में जोडने का ऑप्शन मिलेगा.
इस फीचर की खास बात यह है कि Instagram Tagged Post की कोई नई कॉपी तैयार नहीं करेगा. मूल पोस्ट उसी अकाउंट पर रहेगी, जिसने उसे अपलोड किया है. पोस्ट पर मिले लाइक्स, कमेंट और दूसरे एंगेजमेंट भी उसी मूल पोस्ट के साथ जुडे रहेंगे. सरल शब्दों में समझें तो यूजर अपनी प्रोफाइल पर सिर्फ उस पोस्ट को दिखा सकेगा, जबकि पोस्ट का असली मालिक और बाकी जानकारी पहले की तरह ही रहेगी.
अगर यूजर बाद में किसी Tagged Post को अपनी प्रोफाइल से रिमूव करना चाहता है, तो वह ऐसा भी कर सकता है. प्रोफाइल ग्रिड से पोस्ट हटाने पर मूल पोस्ट डिलीट नहीं होगी. साथ ही वह पोस्ट यूजर के Tagged सेक्शन में भी बनी रहेगी.
Instagram का नया फीचर सिर्फ नार्मल यूजर्स के लिए ही नहीं है. यह Creators और Collaboration के लिए भी काफी मददगार हो सकता है. Creator किसी ऐसे पोस्ट को अपनी प्रोफाइल पर दिखा सकते हैं, जिसमें उन्हें टैग किया गया है. इसके लिए उन्हें उसी कंटेंट को फिर से पोस्ट करने की जरूरत नहीं होगी.
ब्रांड कैंपेन में भी यह फीचर सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है. अगर किसी कैंपेन में कई क्रिएटर्स शामिल हैं और उन्हें एक ही पोस्ट में टैग किया गया है, तो हर क्रिएटर उस पोस्ट को अपनी प्रोफाइल ग्रिड पर दिखा सकता है.
Instagram लगातार प्रोफाइल को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए नए-नए ऑप्शन देते जा रहा है. हाल ही में प्लेटफॉर्म ने Reorder Your Grid फीचर भी पेश किया था, जिसकी सहायता से यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट का क्रम बदल सकते हैं. इसके साथ ही Instagram ने रील्स के लिए First Draft और मौजूदा पोस्ट के म्यूजिक को बदलने के लिए Replace Audio जैसे फीचर भी पेश किए हैं.