/Instagram का नया अपडेट: अब दूसरों की फोटो पर बिना री-पोस्ट किए आपका भी हक, आ गया गजब का फीचर

Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर पेश कर दिया है. इस नए फीचर की सहायता से अब यूजर्स उन पोस्ट को भी अपने मेन प्रोफाइल ग्रिड पर दिखा सकेंगे, जिनमें उन्हें टैग किया गया है. इसके लिए पोस्ट को फिर से अपने अकाउंट से शेयर या अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. इंस्टाग्राम का यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जो दोस्तों के साथ घूमने, किसी इवेंट या पार्टी की तस्वीरों में टैग किए जाते हैं. अभी ऐसी स्थिति में अगर कोई फोटो अपनी प्रोफाइल पर दिखानी हो तो यूजर को उसे डाउनलोड करके अलग से पोस्ट करना पडता है. नए फीचर के बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी.