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Instagram का नया अपडेट: अब दूसरों की फोटो पर बिना री-पोस्ट किए आपका भी हक, आ गया गजब का फीचर

अगर आप भी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सजा कर रखना पसंद करते हैं, तो मेटा ने आपके लिए एक नया अपडेट जारी किया है. अब आपको दोस्तों के साथ पार्टी या ट्रिप की तस्वीरों को अपने अकाउंट पर दिखाने के लिए उन्हें फिर से डाउनलोड करके अपलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 13, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:18 AM IST
Instagram का नया अपडेट: अब दूसरों की फोटो पर बिना री-पोस्ट किए आपका भी हक, आ गया गजब का फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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