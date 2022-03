Instagram ला रहा धमाकेदार फीचर! यूजर्स अब दे सकेंगे स्टोरीज का जवाब वॉयस मैसेज से; जानिए कैसे

नई दिल्ली. मेटा (Meta) के स्वामित्व वाला फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को स्टोरीज का जवाब इमेज या वॉयस मैसेज (Voice Message) के जरिए देने की सुविधा देगा. एक डेवलपर एलेसेंड्रो पलुजी (Alessandro Paluzzi) ने ट्वीट में कहा, "इंस्टाग्राम वॉयस मैसेज के साथ स्टोरीज का जवाब देने की क्षमता पर काम कर रहा है."

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022